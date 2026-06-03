Ampace en el Datacloud Global Congress 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Ampace redefine el papel de las baterías UPS en los centros de datos de IA en el Datacloud Global Congress 2026

CANNES, Francia, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ampace expone esta semana en el Datacloud Global Congress 2026 (Stand 301, Pabellón Palais-1, Cannes), donde presenta sus últimas soluciones de baterías de iones de litio para sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), diseñadas para satisfacer las necesidades

energéticas de la infraestructura moderna de los centros de datos de IA.

El mercado europeo de centros de datos se enfrenta a una presión sin precedentes. La oferta total en la región superará los 10 GW a finales de 2026, un hito histórico, pero aún insuficiente para satisfacer la demanda impulsada por la IA. Al mismo tiempo, las implementaciones de IA de próxima generación alcanzan densidades de rack superiores a 100 kW, lo que genera fluctuaciones de carga de milisegundos que la infraestructura UPS convencional nunca fue diseñada para absorber.

El producto estrella de Ampace, el PU200, está diseñado para ayudar a los centros de datos a gestionar cargas de trabajo de IA cada vez más dinámicas, manteniendo altos niveles de seguridad, fiabilidad y flexibilidad de implementación. Basado en la arquitectura de celdas semisólidas patentada de Ampace, el sistema reduce la generación de gases de escape térmico en un 58 % en comparación con las baterías de iones de litio convencionales y está diseñado para un funcionamiento a largo plazo en entornos exigentes de centros de datos. Esta tecnología se alinea con la creciente demanda europea de una infraestructura más segura y duradera, capaz de respaldar tanto la eficiencia operativa como los objetivos de sostenibilidad.

La serie PU, que abarca aplicaciones desde el almacenamiento de energía durante varias horas hasta la respuesta de respaldo de batería en menos de 90 segundos, está diseñada para satisfacer las necesidades de energía cada vez más diversas que surgen en las implementaciones de centros de datos de IA.

Este enfoque refleja un consenso creciente en la industria sobre la importancia de que las baterías desempeñen un papel más activo en los sistemas de energía de la era de la IA. A medida que las cargas de trabajo de IA se vuelven más dinámicas, el almacenamiento de energía evoluciona más allá de las funciones de respaldo tradicionales para brindar soporte al equilibrio de carga, la resiliencia de la infraestructura y un uso más eficiente de los ecosistemas UPS existentes.

El 3 de junio, de 12:20 a 13:00, James Li, director general de UPS, Centros de Datos y Telecomunicaciones de Ampace, participará en un panel en el Discovery Stage para abordar la pregunta: "¿Qué es más adecuado para las necesidades de computación de alta densidad del futuro, la energía de CA o la de CC?". Li lidera la estrategia global de Ampace para la energía de misión crítica y el almacenamiento de energía del lado del usuario.

Acerca de Ampace

Ampace Technology Limited es una empresa innovadora reconocida mundialmente en nuevas tecnologías energéticas, especializada en infraestructura de energía crítica para centros de datos. La compañía ofrece sistemas de almacenamiento de energía de CC para sistemas UPS y celdas de batería BBU de alto rendimiento, respaldadas por capacidades de I+D y fabricación integradas verticalmente, que abarcan desde la tecnología de celdas hasta la integración completa del sistema. Ampace cuenta con certificaciones como CNAS, ISO 17025 e IATF 16949, y presta servicios a más de 50 millones de clientes en todo el mundo en los sectores de almacenamiento de energía, movilidad eléctrica y herramientas eléctricas. Ampace está comprometida con la construcción de la base energética inteligente para la era de la IA.

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