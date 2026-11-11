Ampace destaca seguridad y eficiencia en el aprovechamiento del espacio en baterías para sistemas SAI (UPS)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Ampace destacará la seguridad y la eficiencia en el aprovechamiento del espacio en sus soluciones de baterías para sistemas SAI (UPS) en Data Centre World Paris 2026

PARÍS, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Ampace, proveedor global de soluciones de baterías de iones de litio, presentará su sistema de baterías para SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) modelo PU200 en el evento Data Centre World Paris 2026, que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en el recinto Paris Expo Porte de Versailles. Gracias a una amplia gama de tecnologías y soluciones de baterías destinadas a centros de datos para IA (AIDC), Ampace da respuesta a las necesidades de infraestructuras energéticas críticas, abarcando desde celdas de batería hasta sistemas integrados de alimentación de respaldo. En el pabellón 5, expositor M65, la compañía mostrará las características de seguridad y el diseño compacto del PU200, concebido para aplicaciones de alimentación de respaldo en centros de datos.

A medida que la adopción de la IA se acelera en toda Europa, los entornos informáticos de mayor densidad imponen exigencias cada vez mayores a la infraestructura energética crítica. Para los operadores de centros de datos, la planificación de la alimentación de respaldo implica encontrar un equilibrio entre un rendimiento fiable, la seguridad de los sistemas de baterías y el uso eficiente del espacio disponible. Estas consideraciones están condicionando la evaluación de soluciones de baterías para sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) en aplicaciones de centros de datos.

Seguridad, desde la celda hasta el sistema

Para los operadores de centros de datos en Europa, la seguridad de las baterías es un aspecto fundamental para mantener una infraestructura resiliente y de misión crítica. El PU200 combina tecnología de baterías de estado semisólido con sistemas de protección contra incendios a nivel de módulo y de armario. Estas características integran la tecnología de las celdas con mecanismos de protección en múltiples niveles del sistema de baterías, situando la seguridad como un eje central de su diseño.

Para los operadores que evalúan baterías de iones de litio destinadas a aplicaciones críticas de respaldo, tanto las características de las celdas como la protección a nivel de sistema constituyen factores relevantes a tener en cuenta. El PU200 integra estos elementos en su solución de baterías para sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) en centros de datos.

Respaldo de alta potencia en un formato compacto

El PU200 combina una capacidad de descarga de alta tasa con un diseño de gabinete compacto. Con una potencia de salida de 462 kW por gabinete, está diseñado para cubrir necesidades de respaldo de alta potencia, optimizando al mismo tiempo el espacio destinado a las baterías del sistema SAI (UPS).

Para los operadores que planifican instalaciones de alta densidad, esta combinación puede ayudar a abordar el desafío de integrar la infraestructura de energía de respaldo en espacios limitados. Asimismo, un sistema de gestión de baterías de desconexión rápida facilita las tareas de mantenimiento. Esta solución permite su instalación tanto en configuraciones de centros de datos tradicionales como modulares, ofreciendo opciones para diversas distribuciones de las instalaciones.

Mediante su participación en Data Centre World Paris 2026, Ampace espera intercambiar perspectivas con operadores de centros de datos, socios de infraestructura y expertos del sector sobre la seguridad y la eficiencia en el aprovechamiento del espacio en los sistemas de alimentación de respaldo para centros de datos.

Visite a Ampace en el pabellón 5, expositor M65, para obtener más información sobre el PU200 y analizar los requisitos de alimentación de respaldo para centros de datos.

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