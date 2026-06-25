Ampace lanza UniC AG440 y PR-S3 Elite en Intersolar Europe 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

El sistema C&I de marca compartida CATL alcanza los 20 MWh por nodo, mientras que la nueva solución residencial presenta cero pérdida de capacidad durante tres años.

MUNICH, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Ampace, proveedor líder mundial de baterías de iones de litio, presentó hoy dos nuevas soluciones de almacenamiento de energía en Intersolar Europe 2026: el UniC AG440, un sistema comercial e industrial (C&I) desarrollado en colaboración con CATL, y el sistema residencial de almacenamiento de energía PR-S3 Elite. Ambos sistemas se presentan bajo el lema de la compañía 'Meet All, Green More' (Conecta con todos, más verde), que abarca su cartera de soluciones de almacenamiento para el sector comercial e industrial, residencial y de almacenamiento AIDC.

"A medida que se acelera la transición energética, los clientes necesitan soluciones que combinen rendimiento, seguridad y confiabilidad en entornos cada vez más complejos. Nuestras últimas innovaciones están diseñadas para ayudar tanto a las empresas como a los hogares a construir sistemas energéticos más resilientes y sostenibles. 'Meet All, Green More' refleja nuestro compromiso de respaldar a cada socio, cada aplicación y cada oportunidad que crea el cambio a la energía limpia", afirmó el Dr. Qingfeng Yuan, director de tecnología de Ampace.

UniCAG440 está diseñado para los extremos

Desarrollado en colaboración con CATL, el UniC AG440 combina la avanzada tecnología de celdas LFP de CATL con la experiencia de Ampace en aplicaciones de energía distribuida. Cada nodo admite hasta 45 unidades, lo que permite una capacidad del sistema de aproximadamente 20 MWh. En comparación con los sistemas convencionales de clase de 200 kWh, el UniC AG440 ofrece una densidad de energía un 50 % mayor y una reducción del 50 % en el espacio ocupado por la instalación. El sistema cuenta con certificaciones de seguridad integrales, incluidas UL9540A, IEC62619, IEC62477 e ISO13849 PLd, y funciona de manera confiable a temperaturas tan bajas como -25 °C sin calefacción auxiliar.

"Me enorgullece especialmente presenciar la presentación de UniC AG440, un producto que luce con orgullo los logotipos de Ampace y CATL. En AG440, hemos combinado la avanzada tecnología de celdas LFP de CATL con la amplia experiencia de Ampace en aplicaciones de energía distribuida. El resultado es un sistema de almacenamiento comercial e industrial fiable, eficiente y diseñado específicamente para satisfacer las exigentes demandas del mercado europeo", declaró Xu Jinmei, director de tecnología de la División de Sistemas de Almacenamiento de Energía de CATL. "Juntos, seguiremos consolidando nuestra presencia local, apoyando la integración de energías renovables y capacitando a las empresas para alcanzar sus objetivos de sostenibilidad con confianza y seguridad".

PR-S3 Elite para almacenamiento residencial de alto rendimiento

PR-S3 Elite está diseñado para satisfacer las necesidades de los hogares europeos en cuanto a rendimiento duradero y resistencia al frío. Su tecnología patentada FrostCore supera las limitaciones de baja temperatura de las baterías de iones de litio, permitiendo un rendimiento normal de carga y descarga a -20 °C. Con una vida útil de 15.000 ciclos, lPR-S3 Elite mantiene una capacidad nula durante sus primeros tres años, reduciendo el coste total de propiedad y garantizando una fiabilidad a largo plazo.

Un compromiso con las operaciones sostenibles

A principios de este año, Ampace alcanzó la neutralidad de carbono operativa según la norma ISO 14068-1:2023, tras una verificación independiente realizada por TÜV SÜD. Las operaciones de fabricación de Ampace ahora funcionan con electricidad 100 % libre de carbono, gracias a una infraestructura de generación solar a gran escala y almacenamiento de energía. La empresa también ha obtenido la Medalla de Plata de EcoVadis, lo que la sitúa entre el 10 % de las organizaciones evaluadas a nivel mundial en cuanto a rendimiento en sostenibilidad. Además, recientemente se unió al Pacto Mundial de las Naciones Unidas para reforzar su compromiso con el crecimiento responsable y la acción climática.

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