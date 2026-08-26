(Información remitida por la empresa firmante)

-Ampera y Lawrence Livermore National Laboratory anuncian una alianza estratégica para el desarrollo de combustible nuclear avanzado

PALM BEACH GARDENS, Fla., 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- AMPERA anunció hoy un proyecto de colaboración estratégica con Lawrence Livermore National Laboratory, perteneciente al Departamento de Energía de EE.UU. y a la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, con el fin de impulsar el desarrollo de combustible nuclear avanzado y escalable para su uso en sistemas avanzados de energía nuclear, incluidas las plataformas de reactores compactos y subcríticos.

El objetivo es hacer posible la fabricación resiliente, rentable y sostenible de combustible avanzado isotrópico triestructural (TRISO), acelerando así la estrategia de AMPERA para establecer una cadena de suministro nacional de combustible nuclear avanzado que sea escalable y segura. Esta colaboración aprovechará los conocimientos técnicos, los equipos, el software y los recursos conjuntos para desarrollar, caracterizar y optimizar los procesos relacionados con el combustible nuclear avanzado.

"Proyectos público-privados como este ponen de manifiesto el valor de conectar las capacidades de investigación de primer orden del LLNL con socios industriales que tienen una clara necesidad tecnológica y un marcado enfoque comercial", afirmó el Dr. Viktor Sukhotskiy, ingeniero de investigación e investigador principal del Lawrence Livermore National Laboratory. "Trabajar con AMPERA nos brinda la oportunidad de aplicar nuestra experiencia conjunta a un problema complejo relacionado con el combustible nuclear, al tiempo que seguimos perfeccionando la inyección de metal líquido como tecnología de fabricación avanzada. Esa combinación, equilibrada con el progreso científico, la transición tecnológica y la relevancia para la seguridad nacional, es lo que hace que esta colaboración sea tan emocionante".

La colaboración evaluará y optimizará la tecnología de inyección de metal líquido para producir núcleos esféricos de torio-232 altamente uniformes destinados al combustible TRISO. El proyecto se basa en investigaciones previas dirigidas por Sukhotskiy y su equipo, en las que se construyó un nuevo prototipo de producción de partículas utilizando tecnología de inyección de metal líquido basada en gotas. El trabajo incluye modelización computacional, ensayos de compatibilidad de materiales y boquillas, desarrollo de procesos a alta temperatura, caracterización de partículas, manipulación radiológica segura y transferencia de procesos escalables y normas de diseño para respaldar la futura comercialización.

La plataforma de combustible avanzado de AMPERA se basa en procesos propios protegidos por secretos comerciales y una cartera de propiedad intelectual en expansión. Esto incluye más de 60 patentes que abarcan la tecnología propia de inyección de metal líquido, junto con solicitudes de patente adicionales dirigidas específicamente a procesos y tecnologías avanzados de fabricación de combustible TRISO. En junio, AMPERA anunció su estrategia de combustible avanzado para respaldar el desarrollo de una cadena de suministro segura de combustible de torio y futuras capacidades de producción de combustible avanzado.

"Lawrence Livermore National Laboratory cuenta con una larga y distinguida trayectoria en la aplicación de la ciencia avanzada a tecnologías de importancia nacional", afirmó Brian Matthews, fundador y consejero delegado de AMPERA. "Desarrollar una capacidad nacional escalable para fabricar combustible nuclear avanzado es fundamental para la estrategia de AMPERA. Creemos que esta colaboración puede acelerar el desarrollo de la base técnica necesaria para integrar verticalmente nuestro suministro de combustible, reducir los costes y los riesgos de la cadena de suministro, y respaldar el despliegue de nuestros sistemas compactos de energía nuclear subcrítica".

AMPERA considera que los ciclos de combustible avanzados, combinados con la fabricación avanzada y las tecnologías de neutrones de última generación, pueden desempeñar un papel importante a la hora de hacer posible una nueva generación de sistemas de energía nuclear compactos y escalables. La colaboración respalda la estrategia a largo plazo de AMPERA para desarrollar combustible avanzado para su plataforma de energía nuclear subcrítica de estado sólido, diseñada para proporcionar sistemas de generación compactos y fabricados en fábrica con hasta 30 años de funcionamiento sin necesidad de recarga de combustible.

AMPERA está desarrollando una plataforma de reactores micronucleares subcríticos diseñada para proporcionar energía segura, fiable y de alta densidad energética para centros de datos, así como para aplicaciones en los sectores de la defensa, la industria y el sector marítimo. A diferencia de los reactores convencionales, los sistemas subcríticos dependen de una fuente externa de neutrones para iniciar y mantener su funcionamiento, lo que crea un nivel adicional de control operativo al tiempo que permite enfoques innovadores en el ciclo del combustible.

El 1 de julio, AMPERA presentó lo que considera el primer módulo de demostración a escala real, fabricado mediante impresión 3D, de su arquitectura de núcleo nuclear. La estructura esférica y monolítica de tipo giroide se imprimió en 3D en carburo de silicio y representa la arquitectura que se está desarrollando para soportar hasta 30 años de funcionamiento sin necesidad de recarga de combustible.

Acerca de AMPERA AMPERA es una empresa de tecnología energética avanzada que desarrolla soluciones de energía escalables para centros de datos, defensa, aplicaciones industriales y marítimas. A través de su estrategia 'Power Now. Nuclear Next.', AMPERA combina la fabricación avanzada, la inteligencia artificial y las tecnologías energéticas de última generación para ofrecer sistemas de energía fiables y fabricados en planta. Su arquitectura energética integrada patentada, Integrated Energy Architecture™, permite la recuperación del calor residual, la generación de energía con combustibles convencionales y la energía nuclear subcrítica avanzada, creando una vía fluida hacia el futuro de una energía limpia y abundante. Más información en www.amperaglobal.com.

Contacto para medios Greg.Brostowicz@amperaglobal.com (561) 320-1980

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