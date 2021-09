Ana de Armas protagoniza la inminente campaña de famosos del Natural Diamond Council

Ana de Armas returns as Natural Diamond Council's global ambassador for the new 'Love Life' campaign.

- Ana de Armas protagoniza por segundo año consecutivo la inminente campaña de famosos del Natural Diamond Council, presentando una colección de joyas creada por medio de Malyia McNaughton, la participante de la iniciativa Diamond de diseñadores emergentes

La nueva campaña " For Moments Like No Other" celebra un regreso destacado y vigoroso a la aventura, la pasión por los viajes, las nuevas conexiones y las instancias románticas que muestran el papel integral que proporcionan los diamantes naturales en relación a la celebración de la vida.

NUEVA YORK y LONDRES, 8 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- El Natural Diamond Council (NDC) ha dado a conocer el lanzamiento de su segunda campaña publicitaria global "For Moments Like No Other", que está inspirada en un manifiesto singular y directo: "Love Life". La campaña cuenta con la participación de la actriz y embajadora global de NDC, Ana de Armas.

"Las ventas de joyas de diamantes han experimentado un crecimiento récord según nos vamos acercando al final de la pandemia", destacó David Kellie, consejero delegado de Natural Diamond Council. "Los consumidores buscan poder finalmente crear nuevos recuerdos y los diamantes naturales son sinónimo de celebrar los momentos de la vida. Esta campaña emana el manifiesto 'Love Life' hasta la médula. Es un honor para nosotros contar con Ana de Armas de vuelta junto a nosotros un año más para compartir la magia de diamantes naturales con una audiencia de nivel global".

Ana de Armas es una nominada al premio Globo de Oro por su actuación en "Knives Out" y sus próximas películas incluyen "No Time To Die" de James Bond, en el papel de la icónica Marilyn Monroe en "Blonde" y participando además en "The Grey Man". Ana de Armas irradia toda la campaña grabada en Mallorca, España, encarnando plenamente "Love Life" como una llamada a la acción inspiradora y regocijándose en varios entornos sociales mientras los diamantes naturales ayudan a generar nuevos recuerdos. Ana de Armas ha participado en la campaña "For Moments Like No Other", ya que captura de forma radiante el entusiasmo por la vida junto con un profundo aprecio por los diamantes naturales. Gregaria, segura de sí misma, con talento y mundana, se trata de una embajadora adecuada para la misión internacional única del Natural Diamond Council.

"Espero que esta campaña proporcione alegría y esperanza para todo el mundo. Espero que inspire a las personas a amar más fuerte, a disfrutar cada minuto y apreciar los momentos de felicidad junto a sus seres queridos. Ha sido una experiencia impresionante el hecho de trabajar con este increíble equipo y no hay nada que me haga más feliz que trabajar de nuevo con el Natural Diamond Council", afirmó Ana de Armas.

Ana de Armas lleva una colección de joyas de diamantes de 11 piezas que fue diseñada a medida para su uso en la campaña por medio de la diseñadora de joyas con sede en Brooklyn, Malyia McNaughton. Malyia McNaughton es un participante activa en la Emerging Designers Diamond Initiative con sede en Estados Unidos de NDC con Lorraine Schwartz, que se lanzó en enero de 2021. La colección está disponible y está siendo interpretada por vendedores al por menor de todo el mundo para la próxima temporada navideña.

La colección se va a lanzar junto con la campaña el 8 de septiembre, mostrando un look book inmersivo en un sitio web dedicado a la campaña alojado en naturaldiamonds.com, que ha recibido más de 100 millones de visitantes únicos desde su lanzamiento en junio del año 2020. La campaña fue dirigida por Manu Cossu y contó con la fotografía de Sasha Marro, además de Molly SJ Lowe. Karla Welch proporcionó el estilo de moda para Ana de Armas, mientras que Georgia Pendlebury junto con Manu Cossu se encargaron de poner en marcha la dirección creativa y la moda general.

'Love Life' continúa el trabajo realizado tras la reciente campaña de concienciación de NDC 'Thank You, By the Way', lanzada con el apoyo del Responsible Jewellery Council, para resaltar el inmenso compromiso de la industria de los diamantes naturales para con las comunidades de todo el mundo. La campaña se diseñó para ayudar a compartir con los consumidores más sobre el origen de sus diamantes y cómo sus compras están contribuyendo a las regiones y comunidades que los producen. www.naturaldiamonds.com/thankyou

Acerca del Natural Diamond Council:

El Natural Diamond Council (NDC) promueve la conveniencia de los diamantes mediante la publicación de características e informes de tendencias en profundidad y atractivos, y el intercambio de recursos e información con los consumidores sobre la atemporalidad y la singularidad de esta notable piedra natural. El NDC también trabaja para respaldar la integridad de la industria de los diamantes naturales, proporcionando transparencia y conocimiento sobre la ética, la sostenibilidad y el progreso de este sector.