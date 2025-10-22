Ana López-Santacruz (AESAN) destaca el papel del entorno escolar en la promoción de hábitos saludables - Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Post

Madrid, 22 de octubre de 2025.-

El evento, impulsado por la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY) y la Agencia EFE, ha reunido a representantes de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el Instituto de Salud Carlos III y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) para hablar sobre alimentación infantil.

Además, se ha presentado la nota técnica “El valor del yogur en la alimentación infantil y su papel en los menús, desayunos y meriendas escolares españoles”, a cargo del médico y director de PI Salud Santiago Cervera.

Este martes, 21 de octubre, Día Mundial del Yogur, la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY) ha celebrado la VI edición de su evento anual, a la que han acudido representantes institucionales y expertos en nutrición para valorar el estado de la alimentación infantil en España. Un tema que, a la directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Dª Ana López-Santacruz, le preocupa, dadas las elevadas cifras de obesidad infantil.

En ese sentido, “el entorno escolar resulta clave para estimular patrones alimentarios saludables en todas las clases sociales y promover comportamientos que luego pueden mantenerse en la edad adulta”, ha destacado durante su discurso de apertura en el evento, celebrado en la sede de la Agencia EFE en Madrid y llamado “Yogur y alimentación saludable en la infancia, una responsabilidad compartida”.

Posteriormente, el presidente de AEFY, Antoni Bandrés, ha remarcado durante su discurso de inauguración que “promover una dieta saludable, equilibrada y accesible desde las primeras etapas de la vida no es una opción, sino un imperativo social”. Por eso, ha apuntado, desde la Asociación trabajan a diario para “generar evidencia científica que contribuya a construir una sociedad más saludable y justa con la infancia”.

Presentación del informe sobre alimentación infantil

Además, se ha presentado la nota técnica promovida por AEFY “El valor del yogur en la alimentación infantil y su papel en los menús, desayunos y meriendas escolares españoles”, un informe basado en la evidencia científica que analiza el valor nutricional del yogur, sus beneficios para la salud de los niños y su rol en la planificación de menús escolares. Para su impulsor, el médico y director de PI Salud Santiago Cervera, se da “la paradoja” de que, pese a que “el consumo de yogur está presente en las decisiones de las familias, que saben que el yogur es un alimento beneficioso”, se da “un déficit de consumo de yogur en el entorno de la escuela, según las encuestas oficiales”.

En concreto, ha señalado, un tercio del alumnado no lo recibe durante el horario escolar, pese a que se estima que el 79% los niños tienen déficit de vitamina D y que el 83% no alcanza las 3 raciones de lácteos que se recomienda consumir al día.

“El yogur incorpora en la dieta calcio, magnesio, vitaminas liposolubles, vitamina B12 y cultivos vivos. Los estudios que se han hecho vienen a refrendar la idoneidad de este perfil, especialmente en la alimentación infantil”, ha añadido.

Un espacio para el diálogo sobre la salud en la infancia

El acto ha contado con una mesa de debate, moderada por el director de EFE Salud, Ángel Alonso, y con la participación de Santiago Cervera junto a la Coordinadora del Área de Obesidad de la SEEN y miembro del Comité Científico de la AESAN, Irene Bretón.

En ella se han abordado temas como la situación nutricional de los niños españoles y los efectos del yogur en la salud y el crecimiento, una situación que, para la SEEN, requiere de más información, ya que “la microbiota se adquiere en la infancia”. “Es muy importante que el entorno educativo sea consciente de estos beneficios”, ha incidido.

Además, ha apuntado: “No puede ser que el yogur natural en el entorno escolar, en la normativa, esté incluido como “otros postres”, porque no tiene mucho que ver desde el punto de vista del tipo de alimento que es y de lo que nos aporta”. Una idea que ha reforzado Cervera, quien ha reiterado que “tenemos la oportunidad de favorecer este tipo de decisiones, de incorporar el yogur en el entorno escolar”.

Durante la clausura del acto, la directora general del Instituto de Salud Carlos III, Marina Pollán, ha reconocido que “la bondad de nuestra dieta se está perdiendo y debemos ser agentes activos”, aprovechando que “el comedor escolar es un lugar de aprendizaje”.

AEFY y su contribución a la alimentación saludable

La Asociación Española de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY) está comprometida en la promoción de una alimentación, especialmente la infantil, nutricionalmente densa y saludable. Como parte de la industria, el objetivo de AEFY es establecer una dieta infantil equilibrada que proporcione los nutrientes esenciales necesarios para asegurar el desarrollo y crecimiento óptimos en todas las etapas de la vida, a través de la colaboración con las instituciones y la sociedad civil.

