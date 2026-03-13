ANAFRIC lleva la voz del sector cárnico a Bruselas para defenderlo ante el nuevo escenario europeo

José Friguls es presidente de ANAFRIC - ANAFRIC

Madrid, 13 de marzo de 2026.- La industria cárnica española refuerza su presencia en Bruselas. Con la puesta en marcha de su nueva delegación ante la Unión Europea, ANAFRIC ha iniciado una ronda de contactos institucionales en el Parlamento Europeo y en la Representación Permanente de España ante la UE con el objetivo de trasladar a los responsables políticos la situación actual del sector y defender los intereses de toda la cadena cárnico-ganadera ante los retos regulatorios que marcarán el futuro de la actividad

En este marco, ANAFRIC ha mantenido encuentros con representantes de distintas formaciones políticas en el Parlamento Europeo: la eurodiputada Diana Riba, del grupo Verdes/ALE; la eurodiputada Mari Carmen Crespo Díaz, del Partido Popular Europeo; y la eurodiputada Mireia Borrás, del grupo Patriotas por Europa.



Durante estos encuentros se han abordado diversas cuestiones clave que afectan al sector cárnico europeo. Entre ellas, las graves repercusiones negativas que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur podría tener sobre la producción europea, especialmente en el caso del sector del vacuno.



Asimismo, se ha tratado la problemática relacionada con el Material Específico de Riesgo (MER), trasladando la necesidad de actualizar la actual clasificación normativa para adaptarla a la realidad sanitaria y científica actual, con el objetivo de evitar cargas administrativas innecesarias y costes elevados para las empresas del sector.



Otro de los asuntos analizados ha sido la propuesta legislativa europea sobre bienestar animal en el transporte, destacando la importancia de que cualquier futura normativa tenga en cuenta la realidad productiva del sector ganadero español y garantice un equilibrio entre el bienestar animal y la viabilidad económica de las explotaciones.



Estas cuestiones también han sido abordadas con el departamento de Agricultura y Ganadería de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, durante un primer encuentro de presentación de la nueva delegación de ANAFRIC en Bruselas.



En los próximos días, ANAFRIC remitirá información más detallada sobre el contenido de las conversaciones mantenidas y las líneas de trabajo que se desarrollarán a partir de estos primeros encuentros institucionales.



ANAFRIC reitera la importancia de defender el sector cárnico y ganadero desde el mismo lugar donde se toman las decisiones, Europa.

