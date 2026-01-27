Analytic Partners reconocido como líder por múltiples empresas de investigación independientes

(Información remitida por la empresa firmante)

MIAMI, 27 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Analytic Partners , el líder en análisis comercial, anunció hoy que ha sido nombrado líder en The Forrester Wave™: Servicios de optimización y medición de marketing, informe del primer trimestre de 2026. Analytic Partners ocupó el primer lugar en la categoría de Oferta actual y obtuvo una puntuación entre los más altos en la categoría de Estrategia.

El informe Forrester Wave™ se encuentra entre los reconocimientos recientes de las firmas de analistas de Analytic Partners por su solución Commercial Analytics. Analytic Partners fue nombrado líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner de 2025 para soluciones de modelado de mezcla de marketing (MMM), ocupando el puesto más alto en ejecución y el más avanzado en integridad de visión. Además, recibió las puntuaciones más altas en 8 capacidades críticas para soluciones MMM en el informe complementario del Cuadrante Mágico.

"En una era de cambios sin precedentes, los líderes de la alta dirección exigen la capacidad de tomar mejores decisiones con mayor rapidez", afirmó Nancy Smith, presidenta y consejera delegada de Analytic Partners. "Para nosotros, ser nombrado Líder por Gartner y ahora Forrester valida nuestra misión y la dedicación de nuestro equipo para transformar los datos en Inteligencia Comercial para permitir la toma de decisiones empresariales. Nuestro objetivo es proporcionar herramientas adaptables como GPS-Enterprise que permitan a las marcas ir más allá del marketing e impulsar la toma de decisiones empresariales, optimizando toda su huella comercial a nivel global".

El informe Forrester Wave™ es una evaluación integral de los proveedores de medición de marketing y sus herramientas, que cubre 31 criterios de evaluación. Analytic Partners recibió la clasificación más alta de todos los proveedores en la categoría Oferta actual y se ubicó entre las más altas en la categoría Estrategia. La empresa también recibió comentarios de los clientes por encima del promedio, así como las puntuaciones más altas posibles en 21 de 31 criterios, que incluyen:

Planificación de escenarios

Estrategia de Talento

Estrategia de entrega global

Innovación

Consultoría de gestión del cambio

Formación y alfabetización

La solución de medición holística: análisis comercial

Además, el informe afirma que el enfoque sistemático de Analytic Partners, que incluye extensas entrevistas con las partes interesadas y guías de participación prescriptivas, potencia la fortaleza en la calidad/taxonomía de los datos, la estrategia comercial y la consultoría de cartera de marcas, así como la incorporación de clientes.

El informe continúa afirmando que el conjunto de productos de Analytic Partners de ROI Genome y GPS Enterprise "proporciona una planificación de escenarios superior, medición a nivel de campaña, análisis de factores externos y evaluación comparativa".

Una solución global para marcas globales

La solución de medición y la tecnología incomparable de Analytic Partners están respaldadas por una estrategia de entrega global de más de 600 consultores locales en mercados localizados. El desarrollo de talentos y clientes cuenta con el respaldo de NorthStar Academy, un centro centralizado para formación, talleres y liderazgo intelectual de clientes y empleados. Al adquirir Magic Numbers y Analyx , la empresa ha ampliado su grupo de talentos y sus capacidades para respaldar mejor a las empresas multinacionales.

Según el informe, "Los clientes elogian la asociación de pensamiento estratégico, la huella global y el retorno positivo de la inversión de AP... Las empresas globales que buscan comenzar con mediciones avanzadas o que necesitan educación y apoyo para construir una cultura de medición deberían considerar asociarse con Analytic Partners".

"Si bien la tecnología es el motor, nuestra gente y nuestra experiencia localizada son los que impulsan una transformación real para nuestros clientes", afirmó Maggie Merkle, directora de atención al cliente de Analytic Partners. "Ser reconocidos por nuestra estrategia global de entrega y talento es, para nosotros, un testimonio de la fortaleza de nuestro Equipo de Atención al Cliente. Combinado con nuestra tecnología superior, garantizamos que nuestros clientes vean un retorno positivo de sus inversiones en medición a través de una asociación estratégica y bien respaldada".

Un líder en innovación

El compromiso de Analytic Partners con la innovación se refleja en su alta reinversión de ingresos en iniciativas enfocadas en respaldar el crecimiento de los clientes y al mismo tiempo mantener el ritmo de los avances tecnológicos actuales. Las iniciativas innovadoras respaldan aplicaciones empresariales más amplias y tecnología de vanguardia que ofrece conocimientos impulsados por IA y análisis dinámicos, lo que da como resultado una toma de decisiones empresariales más rápida y una precisión de pronóstico mejorada para los clientes. Más allá de la tecnología, Analytic Partners continúa apoyando la innovación a través de sus asociaciones estratégicas, en particular con una asociación exclusiva con Visa que brinda a los clientes "información única sobre la participación en la billetera y la lealtad".

Acerca de Analytic Partners

Analytic Partners ofrece servicios de medición de marketing y análisis comercial a marcas de la lista Fortune 500 en todo el mundo. Proporcionamos soluciones adaptables para una comprensión más profunda del negocio y una planificación y optimización oportunas, tanto para el marketing como para otros ámbitos. Convertimos los datos en experiencia para que nuestros clientes puedan crear conexiones sólidas con sus clientes y alcanzar el éxito comercial. Para obtener más información, visite analyticpartners.com .

Acerca de Forrester

Forrester no respalda ninguna empresa, producto, marca o servicio incluido en sus publicaciones de investigación y no aconseja a ninguna persona que seleccione los productos o servicios de ninguna empresa o marca basándose en las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el criterio en el momento y están sujetas a cambios. Para obtener más información, lea sobre la objetividad de Forrester aquí .

Acerca de Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Marketing Mix Modeling Solutions, 10 de noviembre de 2025, por Matt Wakeman, David Walters, Tunde Kamson. Gartner es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos y a nivel internacional, y se utiliza en este documento con permiso. Todos los derechos reservados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación y asesoría de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

