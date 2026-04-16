Anatomage lleva el "Anatomage Theater" al Reino Unido con su primera instalación en la Universidad Metropolitana de Mánc

(Información remitida por la empresa firmante)

SANTA CLARA, California, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Anatomage Inc., líder en tecnología educativa avanzada , ha anunciado la primera instalación en el Reino Unido de su "Anatomage Theater" en la Universidad Metropolitana de Mánchester, introduciendo un nuevo estándar para la educación médica y científica. La experiencia inmersiva, gracias a una serie de pantallas LED de alta resolución, permite a los estudiantes explorar escenarios clínicos reales y entornos científicos dinámicos a una escala sin precedentes. La instalación supone un avance significativo en la oferta de aprendizaje basado en la tecnología para la próxima generación de estudiantes.

El "Anatomage Theater" es una plataforma educativa única en su género que combina una avanzada tecnología de visualización con un software desarrollado por Anatomage para ofrecer experiencias de aprendizaje muy realistas y envolventes. En esencia, es un sistema totalmente interactivo por voz que permite a los usuarios interactuar de forma natural con pacientes realistas controlados por inteligencia artificial y que no necesita teclados ni pantallas táctiles. Estos pacientes vienen con constantes vitales clínicamente precisas, informes de laboratorio y datos de imágenes médicas reales de Anatomage, lo que permite a los alumnos evaluar y practicar una intervención realista en un entorno hospitalario virtual, sustituyendo la necesidad de actores en los centros de simulación. Con una biblioteca de cientos de casos que representan escenarios clínicos comunes, el sistema admite una formación escalable e interactiva junto con simulaciones científicas inmersivas y la exploración de la anatomía humana real.

Desarrollado a partir de los más de 20 años de experiencia de Anatomage en contenidos médicos y científicos en 3D, el "Anatomage Theater" refleja el enfoque continuo de la empresa en el avance de la educación experiencial. Como visionario de la Anatomage Table , el primer simulador de mesa de disección en tamaño real del mundo, Anatomage aporta una experiencia inigualable en el aprovechamiento de la tecnología punta para mejorar la comprensión y los resultados en el aprendizaje de la medicina y la ciencia.

A medida que los educadores tratan de fomentar la participación de los estudiantes y mejorar la comprensión de conceptos complejos, se requieren nuevos enfoques para salvar la distancia entre la teoría y su aplicación en la vida real. "Anatomage Theater" presenta un entorno virtual de simulación hospitalaria y científica que redefine la forma de impartir educación clínica, formación médica y exploración científica, proporcionando una experiencia de bajo riesgo y alta fidelidad que sirve de apoyo a todo tipo de actividades, desde la enseñanza secundaria y universitaria hasta la formación profesional en hospitales y la mejora de los centros de simulación.

La Universidad Metropolitana de Mánchester tiene un largo historial de innovación en educación e investigación, que combina instalaciones vanguardistas con enfoques docentes pioneros. El "Anatomage Theater", instalado en el edificio Dalton de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, refleja el compromiso de la universidad con el avance de la enseñanza y las experiencias de los estudiantes, al tiempo que proporciona una plataforma sin parangón para explorar escenarios clínicos, anatomía humana real y entornos científicos interactivos. Este hito subraya su dedicación a preparar a los estudiantes para el éxito tanto en el ámbito académico como en el profesional.

"Gracias a una subvención de 1,27 millones de libras de la Oficina de Estudiantes, hemos ampliado considerablemente nuestra gama de productos Anatomage con su nuevo 'Anatomage Theater' como pieza central", compartió el Dr. G. H. Evans, jefe del Departamento de Ciencias de la Vida de la Universidad Metropolitana de Mánchester. "Estamos muy orgullosos de ser la primera institución que instala esta apasionante tecnología y la pone a disposición de nuestros alumnos que estudian Ciencias de la Vida, Ciencias Biológicas, Enfermería y Profesiones Sanitarias, entre otras. De este modo, nuestros estudiantes tendrán acceso a tecnología punta que mejorará su aprendizaje, su experiencia y sus perspectivas de graduación. También esperamos seguir colaborando con Anatomage contribuyendo al desarrollo de contenidos para el 'Anatomage Theater'".

A medida que Anatomage sigue ampliando esta plataforma, la empresa se dispone a integrar aún más la formación hospitalaria virtual y la simulación científica en entornos académicos y profesionales, redefiniendo la forma de enseñar y experimentar la educación médica y científica.

Acerca de AnatomageAnatomage es un líder en el mercado de la imagen médica y la tecnología educativa, que transforma el aprendizaje tradicional a través de la innovación continua. Con un ecosistema de software y hardware de imagen médica, la empresa ofrece contenidos de anatomía y fisiología de primera clase con el máximo nivel de precisión. Anatomage se compromete a mejorar sus tecnologías para transformar el aprendizaje estándar de la anatomía, la formación médica, la planificación de tratamientos, así como a revolucionar la enseñanza de las ciencias.

Contacto para los medios de comunicación:Dr. Davide Giacomo TommasiAnatomage Italy srlTeléfono: +39 02 35 99 05 04Correo electrónico: table.europe@anatomage.com eu.anatomage.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2956552/Anatomage_Theater.jpg Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/460414/5916568/Anatomage_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/anatomage-lleva-el-anatomage-theater-al-reino-unido-con-su-primera-instalacion-en-la-universidad-metropolitana-de-manchester-302743877.html