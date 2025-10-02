(Información remitida por la empresa firmante)

-Anatomage presenta una nueva era en estudios médicos interactivos en 3D con la última actualización de la plataforma

SANTA CLARA, Calif., 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Anatomage Inc., líder del mercado en tecnología de visualización y educación médica, lanza la última actualización de su plataforma , lo que marca un paso significativo hacia el siguiente nivel de estudios médicos interactivos en 3D. Basada en más de 14 años de perfeccionamiento continuo, esta versión refuerza el compromiso de Anatomage de ofrecer la anatomía digital más avanzada, simulaciones funcionales y formación en procedimientos clínicos reales para la educación médica.

Desde su creación, la Tabla Anatomage ha tenido como objetivo transformar la enseñanza, el estudio y la aplicación de la educación médica. Cada año, se incorporan nuevas funciones para ofrecer un aprendizaje interactivo y clínicamente relevante. Con esta última versión, Anatomage ofrece un nuevo nivel de detalle, precisión, color y textura de la anatomía y fisiología humana real, superando las expectativas de los programas de medicina más exigentes.

La base de la plataforma de Anatomage es su exclusiva colección de cadáveres completamente segmentados y de alta resolución, basados en donantes humanos reales. Con esta actualización, Anatomage añade un sexto cadáver de cuerpo completo: el de una mujer geriátrica que falleció a causa de cáncer de páncreas. Este cuerpo no solo presenta una anatomía normal, sino que también destaca la propagación de metástasis a múltiples órganos, ofreciendo una oportunidad inigualable para explorar la anatomía patológica y sus efectos devastadores con un detalle realista.

El proceso tardó más de dos años en completarse, comenzando con la obtención de imágenes de cortes secuenciales del cadáver congelado, seguidas de la segmentación y el modelado 3D de los datos de imagen. El resultado es un conjunto de datos de cadáver que no es un simple esqueleto, sino una visualización volumétrica de todo el cuerpo humano con la anatomía interna completa más detallada y precisa disponible.

Con este cadáver adicional, la Tabla Anatomage también introduce una función única de comparación entre múltiples cadáveres, que permite a los estudiantes examinar las diferencias estructurales entre los cuerpos en tiempo real. Los usuarios pueden aislar la misma estructura o región anatómica y comparar sus diferencias entre hombres y mujeres, personas mayores y jóvenes, y diversas presentaciones patológicas.

Este tipo de exploración en paralelo proporciona a los estudiantes una comprensión más clara de la variabilidad anatómica natural, esencial para la práctica clínica. La capacidad de examinar estas estructuras de forma interactiva, desde múltiples ángulos y en diferentes modos de visualización, transforma la forma en que se enseña y comprende la diversidad anatómica.

Esta actualización de Table también amplía la biblioteca de simulación funcional de la plataforma, combinando los cuerpos digitales de cadáveres reales de Anatomage con movimiento en tiempo real. Entre las funciones más esperadas se encuentra un esqueleto virtual colgante, que revitaliza un elemento habitual en cualquier rincón de los laboratorios de anatomía. A diferencia de los modelos físicos, el esqueleto virtual permite a los usuarios simular el movimiento articular con precisión anatómica y biomecánica, moviendo una o varias articulaciones para crear poses compuestos, que luego se pueden grabar y reproducir. Esta es la primera vez que se utilizan estructuras esqueléticas humanas reales para simular el movimiento cinemático en un entorno digital interactivo.

Esta nueva versión estará disponible para todas las Tables de Anatomage que cumplan los requisitos sin coste adicional. También incluye:

Un cuerpo sintético sano y estandarizado basado en datos 3D de cadáveres reales de Anatomage.

Simulación de la fisiología del oído.

Simulaciones de procedimientos clínicos, incluyendo inyecciones estéticas, endoscopia, colonoscopia, radiología y oncología radioterápica.

Mejoras en las simulaciones existentes, incluyendo homeostasis, fisiología renal y cateterismo.

Esquemas de circulación nerviosa, linfática y fetal.

Segmentación de más de 450 tomografías computarizadas/resonancias magnéticas de la biblioteca de casos de Anatomage.

Las traducciones al francés, alemán, italiano y español estarán próximamente disponibles junto con Terminología Anatómica (latín).

Con esta actualización, Anatomage establece un nuevo estándar para el estudio médico interactivo en 3D, basado en la precisión, el detalle y la anatomía humana real. Al evolucionar continuamente según las necesidades de los educadores y las realidades de la formación clínica, Anatomage se centra en ofrecer contenido educativo avanzado y explorar las maravillas de la anatomía humana de una manera que los estudiantes nunca antes habían experimentado.

Acerca de AnatomageAnatomage es líder en el mercado de la imagen médica y la tecnología educativa, transformando el aprendizaje tradicional mediante la innovación continua. Con un ecosistema de software y hardware de imagen médica, la empresa ofrece contenido de anatomía y fisiología de primer nivel con la máxima precisión. Anatomage se compromete a mejorar sus tecnologías para transformar el aprendizaje estándar de anatomía, la formación médica y la planificación de tratamientos, así como para revolucionar la educación científica.

