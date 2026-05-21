ANBC presenta experiencias latinoamericanas con IA en análisis crediticio en la conferencia ACCIS en Austria

(Información remitida por la empresa firmante)

Panel para debatir el uso de la IA en el análisis de riesgos, la recuperación de deudas, la inclusión financiera y la gobernanza de datos

VIENA, 21 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- La Asociación Nacional de Burós de Crédito (ANBC) participará en la Conferencia Anual de la Asociación de Proveedores de Información de Crédito al Consumidor (ACCIS), que se celebrará los días 21 y 22 de mayo en Viena, Austria, con una presentación sobre las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el sector de la información crediticia. El director ejecutivo de la organización, Elias Sfeir, formará parte del panel Uso Inteligente de la Inteligencia Artificial en la Información Crediticia, centrado en el análisis de experiencias y estudios de caso sobre la implementación de esta tecnología en el sector.

Además de Elias, entre los participantes se encuentran Júlia Kössner, directora del Laboratorio de Innovación del Grupo KSV1870; Mürsel Tasgin, directora de IA en KKB; y Natalia Shchelovanova, líder global de Innovación Abierta y Ecosistema en CRIF.

Durante el panel, ANBC presentará experiencias de Brasil y otros países latinoamericanos en análisis de riesgos, concesión de crédito, recuperación de deudas y educación financiera. Entre los casos presentados se encuentra el uso de un sistema automatizado diseñado para micro y pequeñas empresas. Esta herramienta proporciona apoyo para el análisis de crédito, la aprobación, el establecimiento de límites y la asesoría financiera a un total de 22,5 millones de empresas brasileñas.

La organización también compartirá los resultados relacionados con la automatización de modelos predictivos. El uso de la IA ha reducido el tiempo de desarrollo de cuatro semanas a entre dos y cinco días, a la vez que ha disminuido los costes de modelado en un 66%. Otro ejemplo son las aplicaciones de la IA en las estrategias de recuperación de deudas. Las herramientas de aprendizaje automático han contribuido a un aumento de hasta un 10% en las tasas de recuperación promedio registradas por las instituciones financieras.

En el ámbito de la educación financiera, la presentación incluye una aplicación de lenguaje natural para acceder a contenido y orientación financiera. Según datos de la organización, el 38% de los brasileños ya utiliza IA a diario para consultas relacionadas con sus finanzas. Entre los principales usos se encuentran la planificación financiera, la gestión de cuentas y la elaboración de presupuestos familiares.

La evolución de la IA aplicada al crédito conlleva ventajas operativas, reducción de costes, una mejor experiencia del cliente y un mayor acceso a los servicios financieros. Este proceso también requiere estructuras de gobernanza, desarrollo de equipos y una cultura organizacional alineada con la operación, teniendo siempre en cuenta el factor humano. La inteligencia es artificial y la consciencia es humana, afirmó Elias Sfeir.

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