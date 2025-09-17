Anderson Abogados impulsa la IA en el sector jurídico

(Información remitida por la empresa firmante)

Anderson Abogados impulsa la innovación jurídica con inteligencia artificial para reforzar su modelo boutique internacional

Málaga, 17 de septiembre de 2025.-El despacho Anderson Abogados da un paso más en su proceso de transformación estratégica con el despliegue de una innovadora suite tecnológica de inteligencia artificial (IA) aplicada al derecho, reforzando así su apuesta por un modelo boutique de atención jurídica altamente personalizada.



Liderado por el abogado Pablo Abad Anderson, la firma con sede en Marbella se posiciona como uno de los primeros despachos de España en implementar soluciones avanzadas de automatización, análisis predictivo, gestión documental inteligente y LegalTech a medida, orientadas a Family Offices, inversores institucionales y clientes con estructuras patrimoniales complejas.



"Nuestra prioridad es aportar claridad, seguridad y eficiencia al cliente. Y eso hoy exige integrar tecnología sin perder el alma del derecho", explica Pablo Abad Anderson, socio director del despacho.



Tecnología legal con propósito: eficiencia, trazabilidad y proximidad

En colaboración con el equipo de desarrollo de Evalon AI, Anderson Abogados ha diseñado e implementado un ecosistema de soluciones jurídicas con IA, que incluye:



• Automatización de tareas recurrentes (notificaciones, revisión de plazos, clasificación documental).

• Análisis predictivo de resultados procesales y escenarios jurídicos.

• Gestión proactiva de expedientes con alertas inteligentes y seguimiento en tiempo real.

• Detección anticipada de riesgos en contratos, compraventas y estructuras societarias.



Estas herramientas ya se están utilizando en más de 3.000 procedimientos activos, logrando reducir los tiempos medios de gestión en un 46 % y aumentar significativamente la transparencia con los clientes, que ahora acceden a sus casos en tiempo real a través de un portal digital seguro.



"El cliente de hoy exige saber qué ocurre y qué viene después. Nuestra tecnología responde a esa necesidad, sin burocracia", señala la responsable de operaciones de Anderson.



Redefiniendo el modelo boutique legal

La transformación no es solo tecnológica. Anderson Abogados ha optado por dejar atrás el modelo tradicional de despacho de alto volumen –con más de 5.000 expedientes activos hasta hace un año– para evolucionar hacia un formato boutique basado en:



• Equipos reducidos, especializados y con dedicación por cliente.

• Máximo 20 procedimientos activos por abogado senior.

• Asesoramiento jurídico, societario y fiscal integrado desde el primer contacto.

• Relación personalizada y seguimiento estratégico a largo plazo.



Este nuevo enfoque, impulsado personalmente por Pablo Abad Anderson, permite al despacho centrarse en clientes con operaciones sofisticadas, estructuras internacionales y necesidades legales transversales.



"Hemos comprendido que la excelencia empieza por saber a quién puedes servir mejor. Eso exige foco, selección y compromiso total con el cliente", afirma Abad Anderson.



Legal + IA + visión internacional: la sinergia que marca el futuro

Anderson Abogados está aplicando su nuevo marco tecnológico también al análisis de operaciones internacionales, estructuras fiduciarias y compraventas inmobiliarias con implicaciones fiscales o sucesorias. Algunas funcionalidades destacadas ya disponibles para clientes incluyen:



• Simuladores fiscales y societarios por país.

• Automatización de due diligence.

• Integración con herramientas de compliance y prevención de blanqueo.

• Evaluación de riesgo reputacional y legal de terceros en M&A.



Esto ha convertido al despacho en un referente para inversores internacionales y Family Offices que operan desde Londres, Luxemburgo, Ginebra, Dubái o Ciudad de México, y que necesitan un interlocutor jurídico centralizado y tecnológicamente solvente.



Nuevos perfiles, nuevos servicios

Como parte del proceso, la firma ha incorporado recientemente:



• Un director de tecnología legal, especializado en IA jurídica y gobernanza de datos.

• Un asesor fiscal internacional, con experiencia en reorganización patrimonial y holding familiar.

• Un coordinador de clientes institucionales, para proyectos transversales de inversión y expansión.



Además, Anderson Abogados ha desplegado un panel privado para clientes, accesible desde cualquier dispositivo, que permite:



• Ver el estado actualizado de cada expediente.

• Recibir alertas sobre plazos, documentos y pagos.

• Programar llamadas o visitas desde el entorno seguro.

• Acceder a asesoramiento preventivo en tiempo real.



Resultados concretos y visión a medio plazo

Desde el lanzamiento de esta segunda fase de modernización, Anderson Abogados ha logrado:



• Aumentar en un 37 % la retención de clientes patrimoniales internacionales.

• Consolidar acuerdos de colaboración con despachos en Portugal, Francia y Emiratos Árabes.

• Iniciar proyectos piloto con plataformas europeas de certificación legal digital.

• Recibir reconocimiento en foros especializados como despacho pionero en IA jurídica aplicada.



Con una tasa de regularización interna superior al 80 % tras su reestructuración operativa en 2024, Anderson entra en el último trimestre de 2025 con una estructura sólida, reputación reforzada y un modelo claro de crecimiento estratégico.



"Estamos construyendo un despacho preparado para los próximos 20 años. Lo hacemos con tecnología, con ética, y sobre todo con personas comprometidas con un derecho serio, moderno y cercano", concluye Pablo Abad Anderson.



Sobre Anderson Abogados

Anderson Abogados es una firma legal independiente con sede en Marbella, especializada en derecho civil, mercantil, patrimonial e internacional. Con más de 15 años de experiencia, el despacho ha sido relanzado en 2024 bajo el liderazgo de Pablo Abad Anderson, abogado con amplia trayectoria en estructuras corporativas complejas, relaciones institucionales y operaciones transfronterizas.





