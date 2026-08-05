Desde Andorra hacia Europa; la visión de Silence Productions para las coproducciones internacionales - Silence Productions

(Información remitida por la empresa firmante)

Andorra, 5 de agosto de 2026.- La industria audiovisual europea atraviesa una etapa en la que las coproducciones internacionales han dejado de ser una fórmula excepcional para convertirse en una de las principales vías de desarrollo de proyectos. En un contexto marcado por la complejidad financiera, la fragmentación de las audiencias y la necesidad de ampliar la circulación de las obras, los productores buscan socios capaces de aportar algo más que una participación económica.

En este escenario, los territorios pequeños tienen una oportunidad específica. No pueden competir en volumen con los grandes mercados, pero sí pueden hacerlo mediante la especialización, la agilidad y la capacidad de integrarse de forma útil en estructuras internacionales. Es desde esta perspectiva desde la que se plantea el desarrollo de Silence Productions, productora andorrana impulsada y dirigida por Marc Vadillo.

De territorio de rodaje a territorio productor

Andorra ha sido tradicionalmente un destino de rodaje por sus paisajes y localizaciones, pero su potencial audiovisual va más allá. Su verdadero valor reside en participar activamente en los proyectos mediante financiación, gestión, recursos locales y colaboración durante todo el proceso.

Con un mercado interno reducido, la industria audiovisual andorrana debe nacer con vocación internacional, atrayendo inversión, desarrollando propiedad intelectual y creando alianzas con otros mercados para convertir el audiovisual en un motor económico y cultural de largo recorrido.

La coproducción como estrategia industrial

Las coproducciones internacionales permiten combinar financiación, talento, distribución y capacidades técnicas de distintos países, además de repartir riesgos y ampliar el alcance de las obras.

Más allá de los requisitos administrativos, cada socio debe aportar un valor real. En este contexto, Andorra puede posicionarse como un aliado estratégico, ofreciendo apoyo en la gestión del territorio, las relaciones institucionales, la producción local, las alianzas privadas y la proyección internacional de los proyectos.

La participación andorrana no debería ser testimonial. Debería responder a una función ejecutiva clara.

Silence Productions se sitúa en esa lógica. La compañía busca intervenir como socio productor y no únicamente como prestador de servicios. La diferencia es sustancial: una producción de servicio concluye cuando termina el trabajo contratado, mientras que un coproductor comparte el riesgo, participa en las decisiones y acompaña la obra durante todo su recorrido.

Una visión ejecutiva de la producción

El modelo de Silence Productions entiende la producción ejecutiva como una labor que integra creatividad, financiación, instituciones, socios internacionales, producción y distribución para hacer viables los proyectos.

La experiencia de Marc Vadillo en marketing, comunicación e industria audiovisual aporta una visión estratégica orientada al posicionamiento de cada proyecto, su conexión con el territorio y su proyección internacional.

En un sector cada vez más complejo, el productor ejecutivo debe construir una estructura sólida alrededor de cada obra sin comprometer su propuesta creativa.

No todos los proyectos requieren un socio andorrano, ni toda presencia de Andorra en pantalla justifica una coproducción. El vínculo con el país debe responder a una participación real en la producción, la financiación, la estrategia o el desarrollo del proyecto.

Más allá de las localizaciones

Una producción audiovisual genera actividad en alojamiento, restauración, transporte, logística, alquileres, construcción, comunicación y servicios técnicos. La cuestión relevante no es solo cuánto gasto se produce durante el rodaje, sino cuánto conocimiento y capacidad permanecen en el país cuando termina.

Para que exista industria, los proveedores locales deben familiarizarse con los estándares y calendarios de una producción cinematográfica. Los profesionales andorranos deben integrarse progresivamente en equipos de mayor experiencia y las empresas audiovisuales deben asumir responsabilidades cada vez más complejas.

No es necesario que Andorra cubra por sí sola todos los departamentos de un largometraje. El modelo más razonable pasa por combinar equipos internacionales consolidados con una participación local creciente y especializada.

Cada proyecto debería dejar algo más que imágenes rodadas en el territorio: procedimientos, experiencia, relaciones profesionales y una base más preparada para afrontar la siguiente producción.

Financiación pública, inversión privada y efecto tractor

La consolidación de una cinematografía emergente necesita respaldo institucional, pero las ayudas públicas no deberían convertirse en el destino final del modelo financiero. Su función más relevante es actuar como palanca para atraer recursos procedentes de otros territorios y facilitar la entrada de coproductores, distribuidores, televisiones, agentes de ventas o inversores privados.

En un país pequeño, una participación minoritaria bien estructurada puede facilitar el acceso a proyectos internacionales que serían difíciles de asumir únicamente con financiación nacional. Su impacto debe valorarse por la inversión atraída, el gasto local generado, la distribución alcanzada y las capacidades desarrolladas.

El tejido empresarial andorrano también puede desempeñar un papel clave. Sectores como el turismo, la banca, las telecomunicaciones o el hospitality ofrecen oportunidades para colaborar con producciones internacionales mediante alianzas que vayan más allá del patrocinio tradicional y aporten valor tanto a las empresas como a los proyectos audiovisuales.

Un modelo que ya ha comenzado a materializarse

La propuesta de Silence Productions ya ha comenzado a materializarse con su participación en Casa en Cendres, su primera coproducción internacional de gran formato junto a socios de España e Italia. El proyecto ha permitido poner en práctica un modelo basado en la colaboración entre territorios, la producción ejecutiva y una implicación activa desde Andorra en la estructuración financiera, institucional y productiva de la obra.

Casa en Cendres representa el inicio de una estrategia a largo plazo para impulsar nuevas coproducciones internacionales desde Andorra.

Silence Productions aspira a convertirse en un socio de referencia en proyectos europeos en los que el país pueda aportar un valor real, participando desde las primeras fases de desarrollo, impulsando propiedad intelectual propia y creando alianzas estables con productores internacionales.

Generar industria, no solo producir películas

El principal desafío para Andorra será evitar que cada producción funcione como una operación aislada. La consolidación llegará cuando los proyectos generen continuidad, fortalezcan el tejido profesional y permitan que la experiencia acumulada permanezca en el país.

Ese es el planteamiento que Marc Vadillo busca desarrollar al frente de Silence Productions: convertir cada coproducción en un paso más dentro de una estrategia industrial de largo recorrido.

Andorra no necesita competir con los grandes centros audiovisuales europeos, sino encontrar una posición propia dentro de ellos. Su dimensión y su vocación internacional pueden convertirse en una ventaja competitiva.

Con ese objetivo nace Silence Productions: contribuir a que Andorra sea reconocida no solo como escenario de rodajes, sino también como un país capaz de impulsar proyectos audiovisuales con proyección internacional y generar una nueva industria de futuro.

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