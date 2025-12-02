Andorra Masters 2026, el evento de David Ayala de líderes empresariales - SEO ROSA SLU

(Información remitida por la empresa firmante)

ANDORRA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El próximo 19 de marzo de 2026, más de 1.000 empresarios, directivos e inversores de Andorra y España llenarán el Centro de Congresos de Andorra La Vella para vivir una nueva edición del evento Andorra Masters creado por David Ayala, uno de los referentes del marketing y los negocios online con más de dos décadas de experiencia, autor publicado con Anaya, CEO de la agencia SEOluciones y profesor de máster en la Universidad de Zaragoza.

No es un congreso más.

Es el punto de encuentro donde los negocios se firman, donde los tiburones se huelen, donde el dinero se mueve sin pedir permiso.

Y este año, llega más grande, más afilado y más decidido a romper esquemas.

A las 15:00, los asistentes comenzarán aterrizando con un café del país, porque aquí no se viene a dormirse: se viene a disparar ideas.

Después, seis ponencias y mesas de debate con voces que no necesitan presentación:

Xavi Esqueriguela, Soma, Fátima y Sergio de AIO, y otros cracks cuya experiencia vale más que cualquier manual de negocio.

Hablarán claro, sin filtros y sin el “powerpoint corporativo” de siempre.

Este evento es de calle, de verdad, de resultados.

Por eso funciona.

Por eso la gente repite.

Por eso crece cada año.

Y cuando las cabezas ya estén calientes de ideas y oportunidades, llegará el momento que vuelve locos a los asistentes: casi dos horas de networking “de verdad”, sin postureo, con un ambiente donde hablar de dinero no está mal visto… es lo normal.

La ya famosa Gourmet Experience ofrecerá cortador de jamón profesional, tablas de quesos, tomate raf, vinos, cervezas, cócteles y una selección de productos con la misma calidad que los negocios que allí se cierran.

Porque si se quiere que la gente haga conexiones potentes, se les debe dar el ambiente para que ocurra.

Esta será la cuarta edición, y aun así tiene la misma energía de los proyectos que nacen para quedarse.

David Ayala no hace eventos para “estar en agenda”.

Hace eventos para cambiar la trayectoria de quienes entran por la puerta.

Y este 2026 tiene pinta de récord.

Contacto

Emisor: David Ayala

Contacto: SEO ROSA SLU

Número de contacto: +376344554