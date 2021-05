Andrea Baggio: Cómo proteger la reputación online y defenderse de la difamación digital

¿A través de qué medios, consumidores y empresarios pueden combatir la difamación online?

Digitalmente, si algo ha transformado la pandemia es que las vidas están irremediablemente vinculadas a esa red invisible llamada Internet.



El uso masivo de dispositivos digitales ha abierto una vez más el debate sobre los pros y los contras de una exposición mediática tan completa.



Sin embargo, un aspecto que no siempre se investiga a fondo se refiere a los riesgos que se corren en línea y sus consecuencias.



En resumen, todavía se presta muy poca atención a la forma en que Internet afecta a la reputación de cada uno, ya se trate de empresas o de particulares.



Hay empresas que hacen precisamente eso. Este es el caso de ReputationUP, una compañía internacional fundada por Andrea Baggio, que opera en el mercado de la reputación online desde hace 26 años.



El CEO Europa de ReputationUP, Andrea Baggio, explica cuáles son los riesgos asociados con Internet y sus efectos en la reputación.



"Internet es la revolución del milenio, su potencial es casi ilimitado", indica Baggio.



Partiendo de que todo el mundo puede utilizarlo y de cualquier forma. Por ello, se entiende que es un arma de doble filo.



"Las redes sociales son ahora lugares de interacción, en los que se llevan a cabo conversaciones reales. Pues bien, el discurso concierne no sólo a las redes sociales, sino a la web, en general", añade Andrea Baggio.



Un cambio de perspectiva, según Andrea Baggio

Antes, el alcance de las afirmaciones llegaba a un punto cercano: el barrio. Ahora es más dañino.



A diferencia de la prensa tradicional, lo que dice online permanece y, con un solo clic, puede ser compartido por millones de personas.



Además, a través de los distintos medios, puede recibir una amplificación enorme.



“Todo sirve para construir la reputación online, como vídeos y fotos, pero también a reseñas, ya sean positivas o negativas”, señala Andrea Baggio.



¿Qué es la difamación online?

Los comentarios negativos corren el riesgo de caer en el contexto de la difamación online.



“A veces, las personas expresan sus opiniones con demasiada ligereza, sin preocuparse por el impacto que tendrán en los demás”, recalca el CEO Europa de ReputationUP.



Se puede admitir una crítica negativa, expresada sobre la base de criterios objetivos y reales.



Y, depende del emprendedor, aprovechar las críticas como una oportunidad de crecimiento. Pero, el delito de difamación online es diferente.



Consiste en el acto de ofender el honor y la reputación online compartiendo insultos o noticias falsas en la web.



“Si todos tienen la oportunidad de decir lo que piensan, cualquiera puede dejar una reseña o un comentario. Sin embargo, esto no significa que se corresponda con la verdad”, incide Andrea Baggio.



La protección sobre la difamación online

Las redes sociales y las plataformas de reseñas no tienen políticas de protección más estrictas, acordes a la actualidad.



Google proporciona un formulario de solicitud de eliminación para sus canales. Por supuesto, el Estado también proporciona medios para defenderse, tanto denunciando a la Policía, como haciendo uso sobre el Derecho al olvido.



En estos casos, sin embargo, los tiempos de espera son muy largos, mientras que se trata de problemas que requieren una respuesta rápida y prácticamente inmediata.



La respuesta de Andrea Baggio y ReputationUP

Ponerse en contacto con especialistas en reputación online significa que puede contar con un doble servicio.



“Por un lado, actuamos en términos de limpieza reputacional, por lo que la empresa procede a la eliminación o desindexación de contenidos difamatorios. Por otro lado, se trabaja para reconstruir o fortalecer la reputación positiva”, explica Andrea Baggio.



La relación entre la difamación online y las empresas

Una empresa que tiene 4 o más reseñas negativas en las búsquedas de Google corre el riesgo de ser excluida en la decisión de compra del cliente.



“Según una investigación realizada por el Centro de estudios ReputationUP, el 93% de los consumidores basan sus opciones de compra en reseñas online”, destaca Andrea Baggio.



Esto se debe a que el comentario negativo desencadena una reacción que produce una caída en la vista del sitio y, por lo tanto, una caída en las ventas.



Ante un ataque a la reputación, ReputationUP ofrece servicios de protección, con estudios e investigaciones periódicas que permiten actuar de forma inmediata en la eliminación y gestión de contenidos falsos y negativos en la red.



RepUP Monitoring Tool, por ejemplo, es un software que asegura una capacidad de reacción inmediata gracias al monitoreo continuo de la Surface Web, Deep Web y Dark Web.



“Actuar con rapidez es fundamental para contrarrestar la crisis de reputación que podría desencadenar la difamación online”, finaliza Andrea Baggio.







