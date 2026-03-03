Andrea Duro confía en Arkhé Cosmetics para preparar su melena antes de los famosos premios del cine español

Gama Rescue de Arkhé Cosmetics - Pepino Merino

(Información remitida por la empresa firmante)

La actriz Andrea Duro se pone en manos de Arkhé Cosmetics, la marca premium de peluquería profesional consciente, para un exclusivo ritual capilar antes de uno de los eventos cinematográficos más especiales del año

Madrid, 3 de marzo de 2026.- Este 2026, se celebra en Barcelona una de las citas más esperadas del cine español. Antes de que se enciendan los flashes y arranque el desfile por la alfombra roja, la actriz Andrea Duro, fiel a su estilo elegante y natural, ha confiado en Arkhé Cosmetics, la marca premium de peluquería profesional de VMV Cosmetic Group, para preparar su melena en uno de los eventos más especiales del año: la 40 edición de los Premios Goya.



La actriz, con una reconocida trayectoria en cine y televisión, brilla como nunca. Destacada por su elegancia atemporal y su presencia magnética en las grandes citas del panorama audiovisual, Andrea vuelve a convertirse en uno de los nombres propios de la noche más esperada del sector.



En esta ocasión, Andrea ha confiado en Arkhé Cosmetics, distinguida por su tecnología innovadora y su firme compromiso con la calidad, la excelencia y la sostenibilidad en la peluquería profesional. Y para la ocasión, se ha puesto en manos de la estilista Ana Lérida en el salón ANARA, salón embajador de la marca, quien ha diseñado un tratamiento personalizado para realzar la belleza natural de su cabello y garantizar un acabado impecable y duradero bajo los focos.



La preparación del cabello ha comenzado con los productos de la gama Rescue de Arkhé Cosmetics, un tratamiento fortalecedor, nutritivo y revitalizante que previene los daños en la fibra capilar, protegen frente a la rotura y aportan reconstrucción y fortaleza. Su fórmula, con ingredientes naturales que actúan tanto en el interior como en el exterior de la fibra capilar, trabaja en profundidad para fortalecer, nutrir y revitalizar el cabello dañado.



Para completar y definir el look para esta noche tan especial, el equipo de estilistas ha utilizado la línea Sculpt, diseñada para esculpir el cabello con libertad y precisión, aportando fijación flexible, movimiento natural y protección. El resultado: un styling sofisticado, atemporal y alineado con la personalidad de Andrea, y pensado para deslumbrar bajo los focos en la alfombra roja sin perder frescura ni movimiento.



Fiel a su filosofía de belleza consciente, Arkhé Cosmetics formula sus productos con hasta un 99 % de ingredientes de origen natural, es 100 % cruelty free y libre de SLES, parabenos y siliconas. Arkhé continúa consolidándose como referente en el cuidado capilar profesional premium, combinando ciencia avanzada, ingredientes naturales y una visión de belleza real y consciente.



Porque las grandes noches comienzan mucho antes de que se pise la alfombra roja. Comienzan con un momento de cuidado, confianza y conexión con la propia belleza. Y esta vez, ese momento lleva el sello de Arkhé Cosmetics.

