Andrea García aborda en FIS SUMMIT 2026 las claves jurídicas de la franquicia - Andrea García

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre de 2026.-La expansión mediante franquicias permite a las empresas desarrollar su presencia a través de una red de establecimientos que comparten marca y modelo de negocio, pero este crecimiento requiere establecer con precisión las condiciones que regularán la relación entre las partes. Al mismo tiempo, quienes estudian incorporarse como franquiciados deben conocer el alcance de compromisos como la inversión inicial, la exclusividad territorial, las obligaciones de suministro, las garantías personales o las condiciones de renovación y salida.

Estas cuestiones formarán parte de la participación de Andrea García, abogada especializada en franquicias, en FIS SUMMIT 2026, que se celebrará los días 30 de septiembre y 1 de octubre en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. A través de Andrea García Franquicias, la profesional participará como proveedora de servicios jurídicos y abordará el asesoramiento tanto a empresas que preparan o desarrollan una red como a personas que valoran incorporarse a una franquicia.

Con más de diez años de ejercicio en Derecho Civil, Andrea García plantea su presencia en el encuentro desde dos perspectivas complementarias: preparar la estructura jurídica que necesita una marca para crecer mediante franquicias y facilitar que los futuros franquiciados comprendan los compromisos derivados de la operación antes de formalizarla.

La estructura jurídica necesaria para el crecimiento de una red de franquicias

Cuando una empresa decide comenzar a franquiciar, la expansión no se limita a encontrar nuevos operadores o seleccionar ubicaciones. También resulta necesario definir jurídicamente cómo se producirá la incorporación de cada franquiciado y cuáles serán las condiciones que regirán la relación durante toda su vigencia.

El contrato de franquicia, la información precontractual y los correspondientes anexos forman parte de esta estructura. A ellos se suman aspectos relacionados con la delimitación territorial, los pagos, los proveedores, las obligaciones de las partes y la protección de la marca y del saber hacer asociado al negocio.

Andrea García Franquicias desarrolla en este ámbito la preparación de la documentación y de los procedimientos jurídicos necesarios para afrontar la expansión. Su actividad comprende asimismo la auditoría de redes que ya se encuentran operativas, mediante la revisión de contratos, procesos de incorporación y posibles riesgos vinculados al funcionamiento de la franquicia.

Estas auditorías se materializan en un informe jurídico acompañado de un plan de prioridades que permite identificar los aspectos que requieren atención. El servicio se complementa con asesoramiento continuado a las centrales de franquicia ante nuevas incorporaciones, renovaciones, posibles incumplimientos y situaciones en las que resulta conveniente abordar los conflictos desde sus primeras fases.

Los compromisos jurídicos que deben analizarse antes de entrar en una franquicia

La perspectiva del futuro franquiciado presenta necesidades diferentes. La decisión de incorporarse a una red implica asumir una relación contractual que puede extenderse durante varios años y establecer obligaciones que van más allá del desembolso económico necesario para poner en marcha la actividad.

Además de los cánones y de la inversión prevista, el análisis jurídico contempla cuestiones como las obligaciones de compra, la exclusividad territorial, la duración del contrato, las penalizaciones o las garantías exigidas. Las condiciones de resolución y las cláusulas de no competencia también adquieren especial relevancia, particularmente ante una eventual finalización de la relación entre franquiciador y franquiciado.

Como abogada especializada en franquicias, Andrea García ofrece un servicio dirigido a revisar el contrato, sus anexos y el Documento de Información Precontractual. El trabajo comprende la elaboración de un informe en el que se identifican riesgos, puntos susceptibles de negociación y recomendaciones, además de una reunión de asesoramiento y una propuesta de modificaciones contractuales.

Este análisis busca proporcionar a la persona interesada una explicación clara sobre los compromisos que está valorando asumir y sobre aquellas cuestiones que requieren aclaración antes de avanzar en la firma. La revisión jurídica previa permite así estudiar no solamente las condiciones económicas iniciales, sino también el funcionamiento previsto de la relación y los escenarios que podrían producirse durante su vigencia o finalización.

Durante FIS SUMMIT 2026, Andrea García mantendrá encuentros con empresas que estén preparando su primera franquicia o ampliando una red ya existente, así como con personas que se encuentren estudiando una propuesta de incorporación. Las reuniones estarán orientadas a conocer la situación de cada proyecto, detectar las cuestiones jurídicas prioritarias y determinar los siguientes pasos de asesoramiento.

La participación de Andrea García Franquicias en el encuentro pone así el foco en una cuestión transversal para ambos lados de la relación: establecer con claridad las condiciones jurídicas antes de iniciar una nueva etapa. Tanto para una marca que busca crecer como para quien estudia incorporarse a una red, anticipar obligaciones, riesgos y posibles escenarios contribuye a construir relaciones de franquicia sobre unas bases jurídicas previamente definidas.

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