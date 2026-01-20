Andrés Farrugia anuncia nuevo acceso a créditos hipotecarios para trabajadores de la construcción

Andrés Farrugia anuncia nuevo acceso a créditos hipotecarios - Andrés Farrugia

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andrés Farrugia señaló que Caja de Ahorros implementa un programa hipotecario orientado a facilitar el acceso a la vivienda de trabajadores de la construcción

El anuncio se produce como resultado de un trabajo conjunto entre la Caja de Ahorros y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, enfocado en adaptar los productos hipotecarios tradicionales a las condiciones particulares del empleo en la construcción, caracterizado por la rotación de proyectos y periodos de inactividad entre obras.



Financiamiento diseñado según la realidad laboral, explicó Andrés Farrugia.



Durante la entrevista, Andrés Farrugia explicó que la iniciativa reconoce que los trabajadores de la construcción, pese a no contar con continuidad laboral permanente, mantienen ingresos estables a lo largo de su trayectoria profesional.



"A partir de hoy hay un antes y un después para el acceso al financiamiento hipotecario de los trabajadores de la construcción. Este es un proyecto que venimos trabajando desde hace varias semanas, ajustando el producto hipotecario a la forma en que realmente funciona esta actividad", señaló Andrés Farrugia.



El gerente general destacó que el programa considera la trayectoria laboral del sector, donde muchas personas acumulan 35, 40 y hasta 50 años de experiencia, con ingresos promedio que parten de 940 dólares mensuales, lo que les permite asumir compromisos financieros de largo plazo.



Andrés Farrugia indicó que uno de los principales avances del producto es la flexibilidad frente a los periodos de inactividad, habituales entre una obra y otra. Estos intervalos no generan penalizaciones, cargos adicionales ni afectan las referencias de crédito del solicitante.



"La falta de continuidad no es penalizada, no genera comisiones ni impacta el historial crediticio. El producto ofrece la flexibilidad necesaria para que los trabajadores puedan acceder a una vivienda sin las rigideces habituales del crédito hipotecario tradicional", explicó Andrés Farrugia.



Inclusión financiera y acceso a vivienda



El gerente general subrayó que la iniciativa busca incorporar formalmente a miles de trabajadores de la construcción al sistema financiero, permitiéndoles acceder a una vivienda propia bajo condiciones acordes a su realidad económica y laboral.



Según explicó Andrés Farrugia, el desafío no estaba en la capacidad de pago del trabajador, sino en repensar el producto financiero para ajustarlo a una actividad que no responde a esquemas laborales continuos.



"Lo que hicimos fue pensar fuera de la estructura tradicional y diseñar un producto creativo, que entiende la dinámica de la construcción y no castiga al trabajador por una condición propia de su actividad", afirmó Andrés Farrugia.



La Caja de Ahorros señaló que esta iniciativa forma parte de su enfoque de banca social, orientado a ampliar el acceso al crédito, fortalecer la inclusión financiera y contribuir al desarrollo social del país mediante soluciones adaptadas a sectores históricamente excluidos del financiamiento habitacional.

Contacto

Emisor: Caja de Ahorros

Nombre contacto: Departamento de Comunicaciones

Descripción contacto: Caja de Ahorros

Teléfono de contacto: +507 508-3584