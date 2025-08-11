Andrés Farrugia descarta integrar el BHN a la Caja de Ahorros y anuncia auditoría para sanear cartera

(Información remitida por la empresa firmante)

El gerente general Andrés Farrugia reitera su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la optimización de los recursos públicos

Madrid, 11 de agosto de 2025.-

El gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, dejó claro que no existe ninguna intención de integrar la entidad con el Banco Hipotecario Nacional (BHN).



En lugar de una fusión, Farrugia informó que se pondrá en marcha una auditoría operativa y revisión técnica orientada a depurar una cartera cercana a 250 millones de dólares, reducir los niveles de morosidad y optimizar el manejo de los fondos estatales.



Según explicó, el BHN, pese a su nombre, no se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos ni cumple los estándares mínimos del sistema bancario regulado. Por ello, la acción que se emprenderá será una intervención administrativa de carácter estrictamente técnico, con el fin de garantizar transparencia y resultados medibles.



Plan de auditoría y saneamiento

El plan comenzará con una fase inicial de 30 días dedicada a elaborar un diagnóstico detallado de procesos, cartera y riesgos. Posteriormente, se implementarán nuevos flujos operativos, políticas de crédito actualizadas y un programa de recuperación.



Entre las medidas en evaluación, se contempla la posible creación de un Instituto de Fomento para la Vivienda, encargado de concentrar los programas sociales de vivienda bajo reglas claras de gobernanza.



El propósito es que el Presupuesto General del Estado 2026 refleje una reducción en los desembolsos y un servicio más eficiente para los ciudadanos.



"Nuestro compromiso es administrar los recursos públicos con la misma disciplina que exige la banca regulada y entregar eficiencias antes de cerrar el año", afirmó Farrugia.



Sobre la Caja de Ahorros

Con más de 90 años de trayectoria, Caja de Ahorros es el banco estatal líder en soluciones de ahorro y vivienda, comprometido con la inclusión financiera y la sostenibilidad operativa.







