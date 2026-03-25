Andrés Farrugia destaca adhesión al Fondo de Garantía - Andrés Farrugia

(Información remitida por la empresa firmante)

Andrés Farrugia destacó la adhesión de Caja de Ahorros al Fondo de Garantía de Panamá, una iniciativa que amplía el acceso al crédito para mipymes y fortalece la reactivación económica

Madrid, 25 de marzo de 2026.- La Caja de Ahorros formalizó su incorporación al Fondo de Garantía de Panamá, un instrumento financiero diseñado para facilitar el acceso al crédito productivo mediante esquemas de respaldo que reducen las barreras tradicionales de financiamiento para las mipymes.



En este contexto, Andrés Farrugia subrayó que esta adhesión forma parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer el tejido empresarial y ampliar las oportunidades de crecimiento para sectores clave de la economía panameña.



Andrés Farrugia analiza el impacto del Fondo de Garantía en el crédito a mipymes

El Fondo de Garantía de Panamá funciona como un mecanismo de cobertura parcial del riesgo crediticio, permitiendo a las entidades financieras ampliar su capacidad de otorgar préstamos productivos sin comprometer sus estándares prudenciales.



Esta herramienta fortalece el papel de la banca estatal en la promoción de una economía más inclusiva y en el acompañamiento financiero de las mipymes. En Panamá, estas empresas representan una parte significativa del tejido empresarial y concentran una proporción relevante del empleo formal, lo que refuerza la importancia de mecanismos que faciliten su acceso al financiamiento.



Bajo la gestión de Andrés Farrugia, Caja de Ahorros integra este instrumento dentro de una estrategia orientada a fortalecer el crédito responsable y sostenible.



"La adhesión al Fondo de Garantía nos permite ampliar el alcance del crédito a sectores que generan empleo y valor agregado, facilitando condiciones de financiamiento que respondan a la realidad de las mipymes panameñas", señaló Andrés Farrugia.



Las mipymes desempeñan un papel clave en la economía panameña, aunque su acceso al crédito sigue limitado por barreras de garantía y riesgo.



Con esta adhesión, Caja de Ahorros podrá ampliar el acceso al crédito productivo para mipymes formales, reducir las barreras financieras que limitan el crecimiento empresarial, promover la inversión y la formalización de negocios, así como respaldar la generación de empleo en sectores clave de la economía.



El Fondo de Garantía actúa como un respaldo técnico y financiero que permite equilibrar la inclusión crediticia con una gestión responsable del riesgo.



Andrés Farrugia refuerza la estrategia de Caja de Ahorros para el desarrollo económico

La adhesión al Fondo de Garantía se integra a una estrategia institucional centrada en la inclusión financiera, el fortalecimiento del sector productivo y la consolidación de un entorno crediticio más accesible y eficiente. Para la banca pública, este tipo de instrumentos permite equilibrar el impulso al crédito con una gestión prudente del riesgo.



"Las mipymes son un pilar de la economía nacional. Facilitar su acceso al crédito es una inversión en estabilidad, productividad y crecimiento para el país", señaló Andrés Farrugia.



Con esta adhesión, Caja de Ahorros consolida su papel como banca pública orientada al desarrollo económico, fortaleciendo el acceso al financiamiento productivo y promoviendo un entorno más inclusivo para las mipymes.



La incorporación al Fondo de Garantía refuerza una estrategia institucional enfocada en impulsar el crecimiento empresarial sostenible y generar impacto positivo en el empleo y la economía nacional.

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