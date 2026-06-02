Andrés Farrugia impulsa programa de educación financiera reconocido por ALIDE

Andrés Farrugia impulsa programa de educación financiera - Andrés Farrugia

(Información remitida por la empresa firmante)

El programa de educación financiera desarrollado por Caja de Ahorros y promovido bajo la gestión de Andrés Farrugia fue reconocido por ALIDE por su contribución a la inclusión financiera y la formación económica de comunidades, jóvenes y familias panameñas

Panamá, 2 de junio de 2026.- La educación financiera volvió a ocupar un lugar central en la agenda regional tras el reconocimiento otorgado a Caja de Ahorros por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE).



El programa de formación impulsado por la entidad bancaria recibió el premio en la categoría "Información, Asistencia Técnica y Responsabilidad", destacando su alcance en comunidades, jóvenes y familias panameñas.



El anuncio se realizó durante un encuentro regional del sector financiero, donde se evaluaron iniciativas orientadas a promover inclusión, sostenibilidad y desarrollo económico.



Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros y ejecutivo con más de 30 años de trayectoria en banca y finanzas, destacó la importancia de ampliar el acceso a herramientas que permitan una gestión económica más responsable y consciente.



Andrés Farrugia fortalece la inclusión financiera a través de la educación económica

El programa reconocido por ALIDE está enfocado en fortalecer capacidades financieras desde edades tempranas hasta la vida adulta.



A través de talleres, orientación práctica y actividades educativas, la iniciativa aborda temas relacionados con ahorro, presupuesto, uso responsable del crédito y planificación financiera.



La propuesta también incorpora contenidos vinculados al emprendimiento y la prevención del sobreendeudamiento, aspectos que especialistas consideran fundamentales en un entorno económico cada vez más digitalizado.



El enfoque implementado por Caja de Ahorros busca que la información financiera sea accesible y comprensible para distintos sectores de la población.



Según explicó Andrés Farrugia, la educación financiera contribuye a fortalecer la capacidad de las personas para tomar decisiones económicas más responsables y sostenibles a largo plazo.



Educación financiera en Panamá: una estrategia con alcance regional

El reconocimiento de ALIDE refleja una tendencia creciente en América Latina: las instituciones financieras están reforzando sus programas de acompañamiento educativo como parte de sus estrategias de desarrollo social y sostenibilidad.



En Panamá, Caja de Ahorros ha mantenido una línea de trabajo orientada a expandir el acceso a contenidos financieros mediante jornadas comunitarias, capacitaciones y espacios de divulgación abiertos a distintos públicos.



Además de fomentar conocimientos básicos sobre finanzas personales, el programa busca fortalecer hábitos responsables relacionados con ahorro y planificación económica familiar.



Desde esta perspectiva, el programa busca consolidar una cultura financiera preventiva que permita enfrentar escenarios económicos con mayor preparación.



Con este reconocimiento, Caja de Ahorros refuerza su apuesta por la educación financiera como herramienta de desarrollo social, consolidando una estrategia que busca ampliar el acceso al conocimiento económico y fortalecer la inclusión financiera en Panamá.

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