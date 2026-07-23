Andrés Farrugia resalta el papel de Caja de Ahorros en el desarrollo marítimo de Panamá

Andrés Farrugia resalta el papel de Caja de Ahorros - Andrés Farrugia

(Información remitida por la empresa firmante)

Andrés Farrugia destaca la importancia de fortalecer el financiamiento y el acompañamiento bancario a sectores estratégicos como la industria marítima, una actividad clave para la competitividad, la inversión y el crecimiento económico de Panamá

Panamá, 23 de julio de 2026.- Caja de Ahorros de Panamá reafirmó su compromiso con el desarrollo de sectores productivos que contribuyen al crecimiento del país, participando en espacios de análisis y diálogo orientados a fortalecer la industria marítima, considerada uno de los pilares de la economía panameña.



En el marco del Maritime Convention of the Americas (MCA) 2026, representantes de la entidad compartieron la visión institucional sobre la importancia de continuar respaldando proyectos, inversiones y empresas vinculadas a una actividad que genera empleo, promueve el comercio internacional y fortalece la posición estratégica de Panamá en la región.



Andrés Farrugia vincula financiamiento e inversión con el crecimiento del sector marítimo

Bajo el liderazgo de Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros, la entidad ha mantenido una estrategia orientada a acompañar iniciativas que impulsen el desarrollo económico sostenible y la competitividad nacional.



La participación de Caja de Ahorros en este encuentro especializado refleja la relevancia que tiene el financiamiento como herramienta para fortalecer industrias estratégicas y facilitar la ejecución de proyectos con impacto económico.



"El desarrollo sostenible de sectores estratégicos requiere inversión, planificación y acceso a soluciones financieras que permitan transformar oportunidades en crecimiento económico real", afirmó Andrés Farrugia.



Panamá cuenta con una posición privilegiada dentro del comercio internacional gracias a su plataforma logística y marítima, integrada por puertos, servicios especializados y el Canal de Panamá. Este ecosistema continúa siendo un factor determinante para la atracción de inversión y la generación de actividad económica en el país.



Durante el encuentro, expertos analizaron oportunidades y desafíos relacionados con infraestructura, innovación, sostenibilidad y financiamiento, aspectos que continúan marcando la evolución de la industria marítima a nivel regional.



Para Caja de Ahorros, acompañar el crecimiento de sectores estratégicos forma parte de una visión orientada a fortalecer la inversión productiva y generar condiciones favorables para el desarrollo económico.



"La banca desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de actividades que impulsan la competitividad del país y generan nuevas oportunidades para empresas y comunidades", señaló el gerente general.



Con su participación en iniciativas de alcance regional, Caja de Ahorros reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible de Panamá, respaldando sectores que contribuyen a la generación de empleo, la inversión y el fortalecimiento de la economía nacional.

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