ANDRITZ utiliza GTK de Komgo como su plataforma global de financiación comercial multibancaria

GINEBRA, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ANDRITZ, líder mundial en soluciones para los sectores de celulosa y papel, metales, energía hidroeléctrica y medio ambiente y energía, ha seleccionado GTK (Global Trade Konnect) de Komgo como su solución global de financiación comercial multibancaria para acelerar la digitalización y armonizar los procesos en todo el Grupo. Conocido internamente como "Global Trade by Komgo", este sistema de gestión de financiación comercial centraliza la gestión de garantías, cartas de crédito y seguros de riesgo crediticio en una única herramienta digital, a la vez que proporciona una capa de comunicación segura para las entidades financieras de todo el mundo.

El programa, ya en marcha con tres entidades piloto, incorporará a 300 usuarios en 40 países, digitalizando las comunicaciones con más de 30 socios financieros, entre los que se incluyen bancos, corredores y aseguradoras. Al consolidar la actividad en un único sistema de registro con datos estructurados y flujos de trabajo automatizados, GTK permite una ejecución más rápida, segura y transparente del comercio transfronterizo.

"GTK supone un paso más en nuestro compromiso con la digitalización, la armonización de procesos y la excelencia operativa, en consonancia con nuestros objetivos estratégicos. Nos ayuda a trabajar de forma más inteligente, a mantener la coherencia a nivel global y a garantizar que aportamos valor mediante herramientas modernas y eficientes". — Minna Helppi, Vicepresidenta Sénior de Finanzas del Grupo, ANDRITZ

Impacto en toda la empresa

Para ANDRITZ, GTK garantiza la coherencia global en la gestión de la financiación del comercio, reduce errores mediante la automatización, mejora la precisión y la transparencia de los datos y gestiona de forma proactiva los riesgos y los plazos con alertas e informes.

Beneficios a nivel de entidad

Todas las entidades legales adoptan los mismos flujos de trabajo optimizados y obtienen visibilidad en tiempo real del uso de las líneas de crédito y los flujos de aprobación. Los equipos dedican menos tiempo al papeleo y la coordinación, lo que les permite centrarse en tareas de mayor valor añadido.

Una mejor experiencia para los empleados

GTK introduce procesos más sencillos e intuitivos, responsabilidades claras respaldadas por formación y almacenamiento centralizado de documentos y comunicaciones, lo que refuerza la colaboración entre regiones y funciones.

Acerca de ANDRITZ

Como proveedor líder mundial de soluciones para los sectores de pulpa y papel, metales, energía hidroeléctrica y medio ambiente y energía, ANDRITZ genera un crecimiento significativo para las empresas, las personas y el planeta. Apasionado por las tecnologías innovadoras, ANDRITZ impulsa la transición ecológica ayudando a las industrias de todo el mundo a mejorar la eficiencia, reducir los residuos y minimizar las emisiones.

Acerca de Komgo

Komgo es una fintech suiza que ofrece soluciones seguras e interoperables para la financiación del comercio digital. Su plataforma conecta a empresas e instituciones financieras a nivel mundial, facilitando el intercambio de datos estructurados, la automatización de flujos de trabajo y la conectividad multibancaria. GTK (Global Trade Konnect) es la aplicación empresarial de Komgo para la gestión unificada de la financiación del comercio.

