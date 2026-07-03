Andrzej Bargiel de Polonia realiza el primer descenso continuo sin oxígeno de Nanga Parbat

(Información remitida por la empresa firmante)

El atleta de Red Bull une la cima con la línea de nieve en una sola línea ininterrumpida, completando así una década de primeros descensos de 8.000 metros en Pakistán.

NANGA PARBAT BASE CAMP, Pakistán, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El atleta de Red Bull, Andrzej Bargiel (Polonia), se ha convertido en la primera persona en escalar y esquiar el Nanga Parbat desde la cima hasta la línea de nieve en un descenso continuo, completado sin oxígeno suplementario. Bargiel, de 38 años, finalizó la hazaña el 30 de junio durante su expedición Hic Sunt Leones – Nanga Parbat Ski Challenge 2026 en la cara Diamir de la montaña, en el Himalaya occidental de Pakistán.

El Nanga Parbat se eleva a 8.126 metros y ostenta uno de los récords de peligrosidad entre las cumbres de más de 8.000 metros del mundo. Ninguna expedición anterior había logrado conectar su cima con el final de la nieve esquiable en una línea continua, a pesar de múltiples intentos previos.

Bargiel partió del Campamento Base (4.200 m) a las 6:00 a.m. del 28 de junio, ascendiendo sin oxígeno embotellado y pernoctando en el Campamento II (6.200 m) y el Campamento III (6.850 m). Alcanzó la cima el 30 de junio y permaneció allí 45 minutos antes de cambiarse a los esquís. Posteriormente, descendió por la Ruta Messner, sorteando una barrera de seracs que anteriormente había obligado a escaladores a abandonar sus esquís, y completó el descenso a las 3:00 p.m. por debajo del Campamento I (4.400 m). Pasó dos horas por encima de los 7.900 metros, dentro de la zona de la muerte de la montaña. El recorrido completo, desde el Campamento Base hasta la cima y de regreso, duró dos días y nueve horas.

"Sabía que el éxito de este proyecto dependería del momento oportuno y de las condiciones adecuadas en la montaña. Me alegra que hayamos podido encontrar una ruta que nos permitió completar todo el descenso de forma segura. Me gustaría agradecer a todo el equipo y a Red Bull por su apoyo", dijo Bargiel.

Con el Nanga Parbat, el atleta patrocinado por Red Bull se convierte en la primera persona en haber escalado y esquiado el Broad Peak, el K2, el Gasherbrum I, el Gasherbrum II, el Everest y el Nanga Parbat sin oxígeno suplementario, un proyecto que comenzó en el Broad Peak en 2015.

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