Anfitrión: el resort que busca redefinir el lujo a través del arte en Marbella

Marbella, 7 de julio de 2023.

Anfitrión, nuevo resort exclusivo en Marbella, abrirá sus puertas este mes de julio con una propuesta fresca y renovada con la que busca desafiar las normas establecidas en la industria hotelera de la ciudad

Marbella, ubicada en la Costa del Sol de España, es reconocida internacionalmente como un destino de lujo. A lo largo de los años, ha atraído a una clientela exclusiva y exigente que busca experiencias excepcionales: la exclusividad que caracteriza a Marbella se manifiesta en sus impresionantes propiedades, su oferta gastronómica de alta calidad, sus tiendas, su vibrante vida nocturna y la excelente calidad de su hostelería.



Anfitrión, resort exclusivo compuesto por 19 boutique suites distribuidas en 4 villas, abrirá sus puertas este mes de julio con una propuesta fresca y renovada que busca redefinir el lujo y desafiar las normas establecidas en la industria hotelera de la ciudad. Así, busca poner en valor el arte contemporáneo español, haciendo de escaparate del mismo, atrayendo a un público selecto que quiera disfrutar de la sensación de experimentar el arte.



Redefinir el lujo en Marbella

Bajo el lema "Sense of the best Spanish culture and hospitality", Anfitrión propone en su enfoque un trato amable, distinguido y totalmente personalizado, destacando la figura del anfitrión andaluz como una parte integral de la estancia. Esto permite a los huéspedes sumergirse en la cultura española, conectarse con la comunidad local y disfrutar de una hospitalidad excepcional que va más allá de los servicios y las comodidades convencionales.



Sus villas son una expresión de elegancia y sofisticación, pero también de autenticidad y conexión con la cultura local. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para reflejar la belleza de la artesanía española y proporcionar un ambiente acogedor y único para los huéspedes.



"En Anfitrión, creemos que el verdadero lujo no solo se trata de opulencia y exclusividad, sino de ofrecer experiencias significativas y auténticas. Nuestro objetivo es atraer a un público que busca algo más que la exclusividad convencional en Marbella. Queremos ofrecerles una experiencia culturalmente enriquecedora, donde puedan experimentar la calidez y la hospitalidad andaluza mientras disfrutan rodeados de piezas artísticas y experiencias inmersivas", afirma Raquel Navarro, directora comercial del proyecto.



Anfitrión se enorgullece de liderar las nuevas corrientes de la sofisticación en Marbella, poniendo en valor propuestas frescas y auténticas que atraen a un público deseoso de vivir experiencias únicas y memorables. La combinación de la hospitalidad excepcional de la cultura española, el arte y un entorno de ensueño hacen de Anfitrión un destino distintivo para aquellos que buscan trascender los límites tradicionales del lujo en Marbella.







