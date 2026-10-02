Angel Lee, reconocida por impulsar desarrollo del primer medicamento recetado para fatiga por cáncer

(Información remitida por la empresa firmante)

- Angel Lee, consejera delegada de PhytoHealth, reconocida por impulsar el desarrollo del primer medicamento recetado del mundo para la fatiga relacionada con el cáncer

Este reconocimiento destaca la labor de PhytoHealth dentro del desarrollo de PG2, el primer fármaco botánico aprobado en Taiwán, y en la sensibilización clínica sobre la fatiga relacionada con el cáncer

TAIPEI, 2 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Angel Lee, consejera delegada de PhytoHealth Corporation, ha sido nombrada una de las 27ª Mujeres Jóvenes Destacadas de Taiwán. Este prestigioso reconocimiento nacional sirve como reconocimiento que destaca el liderazgo en el avance de PG2 Lyo. Injection, el primer medicamento recetado del mundo aprobado específicamente para la fatiga relacionada con el cáncer (FRC) de moderada a grave, además de sus contribuciones al desarrollo de medicamentos botánicos y a la atención de apoyo para pacientes con cáncer.

Desarrollado a partir de polisacáridos refinados de Astragalus membranaceus, una planta medicinal documentada en las Monografías de la OMS sobre Plantas Medicinales Seleccionadas, PG2 es también el primer fármaco botánico nuevo aprobado en Taiwán. PG2 se utiliza en diversas instituciones médicas de Taiwán para el tratamiento de la fatiga relacionada con el cáncer y está cubierto por el Seguro Nacional de Salud (NHI) de Taiwán para pacientes elegibles con cáncer de mama. PhytoHealth continúa generando evidencia clínica en torno a su plataforma patentada de polisacáridos refinados de Astragalus (rAPS) y explorando su potencial más amplio en la atención de apoyo oncológico.

La fatiga relacionada con el cáncer (FRC) es una afección debilitante que se diferencia del cansancio común y que puede afectar a los pacientes durante todo el tratamiento oncológico. Sin embargo, históricamente recibido poco reconocimiento y tratamiento. Además de desarrollar PG2, PhytoHealth ha colaborado con la comunidad médica de Taiwán para ayudar a que la FRC deje de ser un aspecto a menudo ignorado de laexperiencia oncológica y se convierta en una afección más reconocida y tratada en la atención clínica. Estos esfuerzos contribuyeron al desarrollo de las primeras guías clínicas de Taiwán para la fatiga relacionada con el cáncer.

Partiendo de la base normativa y del uso clínico establecido de PG2 en Taiwán, PhytoHealth está buscando de forma activa socios farmacéuticos y de atención médica internacionales de cara a avanzar en el desarrollo global de PG2 y su plataforma de fármacos botánicos.

"Este reconocimiento no es sólo un honor personal, sino que se trata también de una responsabilidad", afirmó Lee. "Nuestro objetivo es convertir la investigación científica en beneficios destacados de cara a los pacientes. Continuaremos trabajando con socios médicos e industriales de todo el mundo para avanzar en la atención de apoyo al cáncer y llevar la innovación biotecnológica de Taiwán a la comunidad sanitaria mundial".

Lee y sus compañeros homenajeados recibieron el reconocimiento por sus logros en campos profesionales y contribuciones a la sociedad.

Lee es licenciada en contabilidad por la Universidad Nacional de Taiwán y cuenta con un MBA de la Universidad Carnegie Mellon. Antes de asumir posiciones de liderazgo en biotecnología, adquirió experiencia profesional en Deloitte y en la división farmacéutica Janssen de Johnson & Johnson.

Acerca de PhytoHealth Corporation

PhytoHealth Corporation es una empresa de biotecnología que cuenta con sede en Taiwán y que está centrada en la investigación, el desarrollo y la comercialización de terapias innovadoras, con especial experiencia en el desarrollo de fármacos botánicos. Su cartera incluye PG2 Lyo. Injection para la fatiga relacionada con el cáncer y Oraphine, un analgésico oral desarrollado para el tratamiento del dolor moderado a intenso. Aprovechando su plataforma refinada de polisacárido de astrágalo (rAPS) y sus amplias capacidades de desarrollo de fármacos, PhytoHealth continúa impulsando la investigación clínica y buscando alianzas internacionales para llevar las innovaciones sanitarias desarrolladas en Taiwán a los mercados globales.

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