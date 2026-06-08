Angel Yeast presenta innovaciones basadas en levadura para la nutrición animal en TUYEM 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), uno de los principales fabricantes de levadura del mundo, presentó recientemente sus últimas investigaciones y desarrollos de productos en el 16º Congreso y Exposición Internacional de Alimentos para Animales (TUYEM), cuyas contribuciones también fueron destacadas en la revista INFOVET. El doctor George Gong, experto técnico de la empresa, pronunció una conferencia magistral titulada "Nutrición con postbióticos y péptidos de levadura en rumiantes", en la que compartió información sobre el papel de las tecnologías de levadura en la nutrición animal.

Organizado por la Asociación Turca de Industriales de Alimentos para Animales (Türkiyem-Bir), TUYEM es el evento más importante de la industria de alimentos para animales en Turquía. El congreso de este año reunió a líderes de la industria, investigadores y profesionales de diversos ámbitos, desde materias primas y aditivos hasta tecnologías, para debatir sobre el futuro de la producción de alimentos para animales, el suministro de materias primas y las prácticas sostenibles. La destacada cobertura de Angel Yeast en la publicación del congreso resaltó el potencial de las tecnologías basadas en levaduras para mejorar la eficiencia de la producción ante la presión de los costes de los alimentos para animales y los desafíos de la cadena de suministro a los que se enfrenta la industria.

La industria mundial de piensos sigue enfrentándose a importantes desafíos. Tanto en Turquía como en China, los productores de piensos se ven sometidos a una creciente presión debido a la fuerte demanda de materias primas y a los elevados costes persistentes. Con más de 40 años de experiencia en tecnología de levaduras, Angel Yeast se ha centrado en el desarrollo de soluciones a base de levaduras para optimizar la nutrición animal y la eficiencia alimenticia. En la nutrición de rumiantes, la levadura viva se utiliza ampliamente para regular la flora microbiana del rumen, estabilizar el pH ruminal y mejorar la digestibilidad de la fibra y el almidón. Más de 100 estudios realizados por Angel Yeast demuestran que el uso de sus productos de levadura puede aumentar la ganancia diaria promedio en el ganado vacuno de carne entre un 10 y un 20 %, e incrementar la producción de leche en las vacas lecheras entre un 5 y un 10 %, lo que equivale a entre 1 y 2 litros adicionales por vaca al día. Estas mejoras permiten a los ganaderos alcanzar una mayor eficiencia productiva con menor consumo de piensos, lo que contribuye a aliviar la presión del aumento de los costes de las materias primas.

Dado el uso generalizado de piensos peletizados en el mercado turco, donde el proceso de peletización a alta temperatura y humedad puede reducir la actividad de la levadura viva, Angel Yeast está intensificando sus esfuerzos de I+D en ingredientes funcionales como péptidos y paredes celulares de levadura. Estos componentes ofrecen beneficios prebióticos o postbióticos y tienen un amplio potencial en aplicaciones para rumiantes, aves de corral, acuicultura y alimentos para mascotas.

El doctor George Gong señaló: "Actualmente, la principal aplicación de la levadura y sus derivados se encuentra en la alimentación de rumiantes, pero su potencial va más allá de este sector. Los péptidos de levadura, las paredes celulares de la levadura y otros componentes funcionales pueden aplicarse en alimentos para mascotas, piensos para aves de corral, acuicultura y otros usos alimentarios. Estos componentes funcionales permitirán que los productos de levadura desempeñen un papel fundamental en una gama más amplia de sistemas de producción animal, logrando una mayor eficiencia y sostenibilidad a largo plazo".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995911/Angel_Yeast_Showcases_Yeast_Based_Innovations_for_Animal_Nutrition_at_TUYEM_2026.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

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