- Angelalign Technology anuncia los resultados del primer semestre de 2025 al tiempo que aumenta las inversiones en los sectores legal, de cadena de suministro y seguridad de datos

SAN CLEMENTE, California, 26 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Angelalign Technology Inc. ("Angel" o la "compañía") (6699.HK) anunció sus resultados provisionales correspondientes al primer semestre de 2025. La compañía obtuvo un sólido rendimiento durante los primeros seis meses del año.

En el primer semestre de 2025, Angel reportó un aumento interanual de ingresos del 33,1%, alcanzando los 161,4 millones de dólares estadounidenses, con una utilidad bruta de 100,6 millones de dólares estadounidenses y una utilidad neta ajustada de 19,5 millones de dólares estadounidenses. El volumen global de casos de alineadores transparentes creció un 47,7% interanual, alcanzando aproximadamente los 225.800 casos.

El aumento en los envíos de casos, junto con la eficiencia operativa en los centros de planificación de tratamientos y las plantas de fabricación de alineadores transparentes, impulsó mejoras interanuales en los ingresos, la utilidad bruta y la utilidad operativa. La rentabilidad de la compañía durante el período del informe también se benefició de una rigurosa gestión de gastos en previsión de un entorno arancelario incierto, incluyendo el retraso en la contratación de personal de ventas y marketing, apoyo clínico y atención al cliente, así como el retraso en la operación de nuestros centros de planificación de tratamientos y plantas de fabricación fuera de China continental.

Angel está incrementando estratégicamente sus inversiones a largo plazo en diversas áreas clave para construir una presencia internacional más sostenible. La compañía prevé aumentar la inversión en ventas y marketing, soporte clínico y atención al cliente, estableciendo y operando centros de planificación de tratamientos y plantas de fabricación fuera de China, reforzando continuamente las capacidades legales para impulsar la estrategia y el cumplimiento normativo en materia de propiedad intelectual (PI), y mejorando aún más su infraestructura de seguridad de datos.

En mercados fuera de China continental, el volumen de casos de Angel aumentó un 103,5% interanual, alcanzando los 117.200 casos. Este sólido crecimiento refleja tanto la baja base del año anterior como el éxito inicial en nuevos mercados. Angel amplió su alcance ofreciendo una planificación de tratamientos de alta calidad, entregas fiables y programas de formación continua con líderes de opinión clave (KOL).

En el mercado de China continental, el volumen de casos de Angel aumentó un 14% interanual, alcanzando aproximadamente 108.600 casos. La empresa implementó una estrategia de crecimiento con visión de futuro, priorizando el tratamiento de ortodoncia temprana y los mercados emergentes como motores clave del crecimiento sostenible.

En el primer semestre de 2025, Angel introdujo productos y soluciones innovadores enfocados en el tratamiento de ortodoncia temprana y casos complejos, incorporando además consultas iniciales inteligentes y herramientas de monitorización del tratamiento. La compañía realizó investigaciones con varias universidades para desarrollar innovaciones clínicas clave.

La estrategia de propiedad intelectual y el cumplimiento normativo de la empresa siguen siendo prioridades fundamentales. A medida que Angel se ha expandido globalmente, ha realizado inversiones considerables para fortalecer sus capacidades legales. La empresa planea continuar su trayectoria de innovación de productos, a la vez que defiende enérgicamente sus derechos de propiedad intelectual.

Para cubrir la creciente demanda del mercado, Angel está desarrollando un sistema de fabricación inteligente de primera clase que prioriza la atención al usuario, la sostenibilidad ambiental y la escalabilidad. La empresa planea establecer o ampliar instalaciones de fabricación y planificación de tratamientos en ubicaciones clave a nivel mundial, lo que garantizará un suministro puntual y estable de productos y servicios a sus clientes en todo el mundo. Por ejemplo, centros de planificación de tratamientos en Brasil y el Sudeste Asiático ofrecen actualmente servicios de planificación de tratamientos en Estados Unidos.

La compañía también ha dedicado importantes recursos a la modernización de la infraestructura de seguridad de datos y los procesos operativos para garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad y privacidad de datos en todos los mercados principales. Esto representa una inversión significativa hasta la fecha y seguirá siendo un esfuerzo continuo.

Fox Hu, consejero delegado de Angel, afirmó: "Seguimos confiando en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la industria global de alineadores transparentes. Nuestras prioridades clave incluyen aumentar la producción de alineadores y planes de tratamiento, mejorar las capacidades clínicas, continuar nuestra trayectoria de innovación de productos con la protección adecuada de la propiedad intelectual, aumentar nuestras inversiones en cumplimiento normativo e impulsar un crecimiento sostenible en todas las regiones".

Acerca de Angelalign Technology Inc. Fundada en 2003 y con 1,5 millones de sonrisas, Angelalign Technology Inc. ofrece productos y servicios de alineadores transparentes basados en tecnología digital para satisfacer las necesidades de profesionales dentales y pacientes de todo el mundo. Sus innovadores productos y servicios técnicos la han consolidado como un actor destacado en la industria de la ortodoncia. En 2021, Angelalign Technology Inc. cotizó en la Bolsa de Valores de Hong Kong. En 2023, la empresa lanzó su estrategia de expansión global, con productos y servicios que ya están presentes en más de 50 países y regiones. Más información en angelaligner.com.

