Angelalign Technology niega la infracción de patente y promete una enérgica defensa

SAN CLEMENTE, California, 21 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel") niega categóricamente las acusaciones de infracción de patentes por parte de Align Technology Inc. (ALGN) y promete una defensa enérgica.

"Angel cuenta con una rica trayectoria de innovación clínica durante sus más de 20 años de historia. Las acusaciones de nuestro competidor de violación de patentes son frívolas y carecen totalmente de fundamento", declaró Rich Hirschland, director comercial y vicepresidente sénior de Angel. "Angel ha invertido considerablemente en el cumplimiento de las patentes desde su fundación. Confiamos en que prevaleceremos en este caso".

Angel se enorgullece de liderar la innovación en el campo de los alineadores transparentes durante muchos años. Entre sus productos de vanguardia se encuentran el galardonado angelButton™, el angelHook, el sistema de avance mandibular A6 (que celebra su décimo aniversario), el sistema angelKid y el Intelligent Root System. La empresa se compromete a promover una competencia justa y sana en el mercado para beneficio de los médicos y sus pacientes.

Los productos de Angel reciben regularmente altos índices de satisfacción médica. Su sistema de fabricación flexible también ha sido ampliamente elogiado por convertir ideas clínicas complejas en soluciones viables. Estas innovaciones, impulsadas por una cultura corporativa centrada en el buen trato a empleados y clientes, han impulsado un impresionante crecimiento global para Angel, que se prevé que continúe.

"Anticipamos que nuestro crecimiento no se verá afectado significativamente por las demandas", afirmó Hirschland. "Esperamos usar las demandas para difundir la historia de éxito de Angel y atraer más clientes a Angel en todo el mundo".

Fundada en el año 2003 y con 1,5 millones de sonrisas, Angelalign Technology Inc. ofrece productos y servicios de alineadores transparentes basados en tecnología digital para satisfacer las necesidades de profesionales dentales y pacientes de todo el mundo. Sus innovadores productos y servicios técnicos la han consolidado como una empresa líder en el sector de la ortodoncia. En 2021, Angelalign Technology cotizó en la Bolsa de Valores de Hong Kong. En 2023, la empresa lanzó su estrategia de expansión global, con productos y servicios que ya están presentes en más de 50 países y regiones.

