Angelaligner apelará la decisión del tribunal chino sobre la solución para la extracción de premolares, que no afecta a

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Angelalign Technology Inc. (6699.HK) ("Angel") http://www.angelaligner.com explicó hoy que apelará el fallo de primera instancia del 10 de agosto del Tribunal Popular Intermedio de Jinan (ciudad de Jinan, China) que ordenó a las subsidiarias chinas de Angel que dejen de usar el sistema de simulación biomecánica masterForce y el sistema de diagnóstico y diseño digital ATreat para generar soluciones de extracción de premolares A7 y A7 Speed.

La decisión preliminar, que solo aplica en China, aún no ha entrado en vigor y, por lo tanto, no ha afectado a los clientes ni a los pacientes de la empresa. El fallo del tribunal entraría en vigor si la apelación de Angel no prospera.

Angel confía en que la solución de extracción de premolares A7 no infringe ninguna patente válida. La empresa ha ganado varios litigios de patentes contra el demandante en diversas jurisdicciones alrededor del mundo y defiende firmemente la competencia leal en el mercado de alineadores y escáneres.

"La decisión del tribunal se limita a China. Incluso en China, no hay un impacto inmediato en nuestros clientes", declaró Fox Hu, consejero delegado de Angel. "Nos sentimos muy satisfechos con el crecimiento del apoyo de los ortodoncistas a nuestras soluciones profesionales en todo el mundo. Confiamos en ganar esta apelación contra nuestro competidor, dado que hemos ganado varios casos similares".

El 12 de mayo de 2026, la División Local de Düsseldorf (Alemania) del Tribunal Unificado de Patentes emitió una resolución preliminar que rechazaba expresamente la solicitud del demandante de una medida cautelar que obligara a Angel a cesar el uso de la solución de extracción de premolares A7. El demandante no apeló la resolución, que ahora es firme. La patente europea en cuestión y la patente china objeto del caso Jinan pertenecen a la misma familia de patentes.

El 26 de junio de 2026, el Tribunal Popular Intermedio de Zhengzhou, China, dictó dos sentencias de primera instancia en dos litigios por infracción de patentes presentados por el demandante contra Angel, desestimando todas las demandas del demandante. El demandante ha apelado las sentencias.

Angel respeta la propiedad intelectual y cuenta con una trayectoria de innovación de más de 20 años en el mercado. Algunos de los mejores ortodoncistas del mundo, incluso de la competencia, consideran a Angel un líder en el tratamiento de casos de ortodoncia complejos. Algunos competidores incluso están siguiendo nuestros pasos, con productos como angelButton™ y el Sistema de Avance Mandibular A6.

Angel tiene una capitalización de mercado de 2.000 millones de dólares, una sólida rentabilidad, un balance sólido y un equipo global de profesionales atentos. Esto le permite a Angel ser un socio a largo plazo para los ortodoncistas para crear resultados clínicos extraordinarios.

El caso chino forma parte de una demanda en curso interpuesta por Align Technology Inc. (ALGN) ("demandante") contra Angel por presunta infracción de patente, acusación que Angel niega. Para obtener más información, visite: https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/

Acerca de Angelalign Technology Inc. Fundada en 2003 y con más de 2 millones de sonrisas en todo el mundo, Angelalign Technology Inc. (HK:6699) (Angel Aligner) ofrece productos y servicios de alineadores transparentes con tecnología digital para satisfacer las necesidades de profesionales dentales y pacientes a nivel mundial. Su innovador portafolio, que incluye el sistema de alineadores KiD, angelButton, A6 Mandibular Advancement, angelHook y la plataforma de planificación digital iOrtho™, refleja más de 23 años de innovación clínica y la misión de proporcionar soluciones integrales y fiables a ortodoncistas y sus pacientes. Angelalign, que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong desde 2021, lanzó su estrategia de expansión global en 2023, con productos y servicios presentes en más de 60 países y regiones. Angel Aligner ingresó al mercado norteamericano hace tres años y se encuentra en rápida expansión, incluyendo una nueva planta de fabricación de 52,000 pies cuadrados en Estados Unidos. Para más información, visite www.angelaligner.com

Contacto de medios:Sue Kolbsue.kolb@angelaligner.com

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