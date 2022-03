Angiotensin Therapeutics Inc. anuncia un estudio que usa una proteína ACE2 soluble para la COVID-19

- Angiotensin Therapeutics Inc. anuncia la publicación de un estudio que utiliza una proteína ACE2 soluble diseñada para la COVID-19

EVANSTON, Ill., 8 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Angiotensin Therapeutics Inc. ("Angiotensin" o la "compañía"), una compañía biofarmacéutica privada centrada en el desarrollo de nuevas terapias para la COVID-19 y la enfermedad renal, anunció la publicación de un estudio titulado A Novel Soluble ACE2 Protein Provides Lung and Kidney Protection in Mice Susceptible to Lethal SARS-CoV-2 Infection by Hassler et al (Una nueva proteína soluble ACE2 proporciona protección para los pulmones y los riñones en ratones susceptibles a la infección letal por SARS-CoV-2 por Hassler et al.) "Nos complace compartir datos de prueba de concepto de que el virus que causa la COVID-19 puede neutralizarse utilizando una nueva proteína soluble de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) que tiene una duración de acción prolongada y una fuerte unión al dominio del receptor del pico viral de SARS-CoV-2", explicó el doctor Daniel Batlle, autor principal del artículo, profesor de medicina en la Facultad de medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y fundador de "Angiotensin". "Este artículo de revista muestra una notable mejora en la supervivencia de los ratones infectados con el virus que recibieron la proteína en comparación con los que no la recibieron", comentó el doctor Jan Wysocki, MD, PhD, coautor del estudio.

"Angiotensin" busca aplicaciones terapéuticas para sus proteínas enzimáticas ACE2, las mejores de su clase. "Incluso si la pandemia desaparece, seguirá habiendo muchas situaciones, principalmente personas no vacunadas y personas infectadas con cepas resistentes a otras terapias; por lo tanto, existe la necesidad de enfoques adicionales para combatir diferentes variantes del SARS-C0V-2 ahora y en el futuro". Nuestra proteína es eficaz para neutralizar todas las variantes del SARS-CoV2 probadas en células infectadas", explicó el doctor Batlle. El estudio publicado en línea en JASN se realizó en una instalación de nivel 3 de bioseguridad donde se puede usar virus vivo para infectar ratones con el virus que causa la COVID-19 en humanos. "Esta es una prueba de que esta nueva proteína ACE2 debería ser eficaz para la COVID-19 en humanos", afirmó Luise Hassler, primera autora del artículo.

"Estamos entusiasmados de seguir adelante con los estudios de habilitación de IND necesarios que conducen a ensayos en pacientes con la COVID-19", declaró Cory Gutterman, consejero delegado interino de Angiotensin Therapeutics.

Acerca de Angiotensin Therapeutics Inc.