ANITTA LLEVARÁ EL TOQUE BRASILEÑO AL PEPSI® KICK OFF SHOW DE LA FINAL DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023 (2)

Anitta to co-headline UEFA Champions League Kick Off Show by Pepsi - PEPSI MAX/PR NEWSWIRE

- PEPSI ANUNCIA QUE LA SENSACIÓN DEL POP Y GANADORA DE MÚLTIPLES PREMIOS ENCABEZARÁ EL KICK OFF SHOW DE ESTE AÑO JUNTO A LA ESTRELLA AFROBEAT BURNA BOY -

NUEVA YORK, 24 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - Pepsi® y la UEFA se complacen en anunciar que la superestrella brasileña del pop, Anitta, encabezará el Pepsi Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League 2023 el próximo 10 de junio. La cantante multiplatino se unirá al ganador del GRAMMY, Burna Boy, para ofrecer un espectáculo imperdible en el evento deportivo anual más grande del mundo.

Tras un año de éxitos sin precedentes, incluyendo lanzamiento de su quinto álbum "Versions Of Me" y su nominación al GRAMMY como 'Mejor Artista Revelación', la intérprete de "Envolver" llevará su reconocida y energética producción pop al Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, momentos antes de arrancar el partido más importante del fútbol de clubes.

En la previa al anticipado espectáculo, Pepsi lanzó el cortometraje "The Prep", donde de Anitta y Burna Boy se reúnen con el clásico estilo de la marca. Con las canciones 'It's Plenty' de Burna Boy y 'Envolver' de Anitta de fondo, el corto muestra a ambos artistas preparándose para épica presentación dentro de los vestidores de fútbol, antes de salir por el icónico tunel de la UEFA Champions League y caminar lado a lado ante un vibrante e imponente estadio.

"¡Estoy muy emocionada de darles esta noticia! Estoy feliz de participar en el Pepsi Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League y compartir el escenario con Burna Boy. Tendremos un espectáculo imperdible para la audiencia en el estadio y en todo el mundo; así que asegúrense de verlo este 10 de junio, ¡no se lo pueden perder!", mencionó Anitta.

Por primera vez en la historia, Pepsi ofrece la oportunidad de ser parte de la espectacular presentación a través del desafío #PepsiKickOffShow, que se lanzó en marzo invitando a los fanáticos a mostrar sus habilidades con el balón, así como sus mejores movimientos de baile.

Gustavo Reyna, Director Sénior de Marketing Global, indicó: "Como cada año, estamos orgullosos de trabajar con las figuras más importantes de la música para ofrecer entretenimiento de primer nivel a los aficionados de todo el mundo. El Pepsi Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League 2023 estará protagonizado por las estrellas mundiales Anitta y Burna Boy, dos artistas que llevan a la vida nuestra filosofía "Thirsty For More" que celebra la búsqueda de nuevas e inesperadas experiencias. Estamos emocionados de ver a los fans participar activamente en el desafío #PepsiKickOffShow. ¡Va a ser un espectáculo realmente fantástico!".

El Director de Marketing de la UEFA, Guy-Laurent Epstein, afirmó: "El espectáculo de esta temporada promete ser inolvidable, con una emocionante selección de artistas listos para adueñarse del escenario antes de la final de la UEFA Champions League en Estambul. Estamos orgullosos del gran trabajo en conjunto que hemos llevado a cabo con Pepsi, que nos permite traer aún más emoción a los aficionados. No podemos esperar el celebrar con todo el mundo el próximo Pepsi Kick Off Show de la UEFA Champions League".

Este es el séptimo año que Pepsi y la UEFA celebran la final de la Champions League con un show musical que une a fanáticos del fútbol y la música a través de un espectáculo imperdible con los artistas más destacados del mundo. El Pepsi Kick Off Show se transmitirá en más de 200 países y territorios minutos antes del inicio el partido, materializando la campaña internacional "Thirsty For More" de Pepsi.

Los aficionados podrán sintonizar el Kick Off Show a través de sus emisoras locales y en los canales oficiales de YouTube y TikTok de la UEFA. Con un invitado especial adicional que se anunciará antes de la final, se invita a los fanáticos a mantenerse al pendiente siguiendo a Pepsi en Instagram , Twitter y Facebook .

Acerca del Pepsi Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League Desde su inauguración en 2016, Pepsi ha aportado talentos musicales globales en directo al evento deportivo anual más visto del mundo, convirtiendo la final de la UEFA Champions League en una verdadera plataforma de entretenimiento global. El espectáculo de este año llegará a los fanáticos de la mano del cantante, compositor y productor con ventas platino Burna Boy, que se presentará tras un año de récords y el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Love, Damini. Pepsi cuenta con una larga tradición en el mundo del espectáculo futbolístico y desde hace tiempo apoya a los mejores talentos del mundo, tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Quién mejor que el ganador de un Grammy, Burna Boy, para encabezar el Pepsi Kick Off Show de la UEFA Champions League? El artista nigeriano más grande de nuestra generación.

Acerca de PepsiCo Los productos de PepsiCo se disfrutan más de mil millones de veces al día por consumidores en más de 200 países y territorios en todo el mundo. PepsiCo generó más de $86 mil millones de ingresos netos en 2022, impulsados por una cartera de productos de alimentos y bebidas listos para el consumo que incluyen a Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia variedad de bebidas y alimentos deliciosos que incluyen a muchas marcas icónicas que generan más de mil millones cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

Guiding PepsiCo es nuestra visión de convertirnos en líder global en alimentos y bebidas listos para el consumo a través de pep+ (PepsiCo Positive). pep+ es nuestra transformación estratégica extremo a extremo que pone a la sustentabilidad y al capital humano en el centro de cómo crearemos valor y crecimiento, operando dentro de límites del planeta inspirando el cambio positivo y la humanidad. Para más información, visite www.pepsico.com, y siga a @PepsiCo en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.

Acerca de Anitta: Desde que se abrió paso en Brasil hace seis años, la superestrella mundial nominada al GRAMMY Anitta se ha convertido en la artista líder de una nueva generación de música latinoamericana. Como la mayor estrella pop femenina mundial proveniente de Brasil, ha acumulado más de 64 millones de seguidores en Instagram y casi 17 millones de suscriptores de YouTube, obteniendo más de 6 mil millones de visitas. Anitta recientemente se convirtió en nominada por primera vez al Grammy en la categoría de "Mejor Artista Revelación" y también ha sido nombrada entre los 15º músicos más influyentes del mundo en las redes sociales por Billboard.

El primer sencillo de Anitta de 2022, "Boys Don't Cry", se convirtió en el mayor debut solo de un artista brasileño en la historia de Spotify Global Chart y rompió el récord de Anitta al alcanzar el # 1 en iTunes en 19 países. También lanzó su último álbum Versions of Me en abril de 2022. El álbum de 15 pistas fue lanzado en español, inglés y portugués y tiene el récord de la semana de transmisión más grande para un artista brasileño en Spotify. Ahora ha superado los 1.000 millones de streams en Spotify. En agosto, lanzó el muy esperado sencillo "Lobby" con Missy Elliott con un video musical para la canción que ha acumulado más de 11 millones de visitas en YouTube. Este verano, ganó un MTV Music Video Award® 2022 en la categoría de "Mejor latino" por "Envolver", haciendo historia y ganando su segundo récord mundial Guinness como la "Primera artista solista brasileña en ganar el MTV VMA al Mejor Latino (femenino)". La victoria siguió a una explosiva actuación de Anitta, quien hizo su debut en la transmisión de VMA con "Envolver".

En abril de 2021, Anitta lanzó su éxito "Girl From Rio", que fue su primer sencillo en llegar al Top 40 de la radio en los Estados Unidos. Antes de eso, lanzó "Fuego" con DJ Snake y Sean Paul, "Loco" y "Me Gusta" con Cardi B y Myke Towers, que se convirtió en uno de sus mayores éxitos con más de 350 millones de reproducciones. Estas pistas combinadas alcanzaron mil millones de transmisiones antes de que el álbum fuera lanzado. A fines de 2021, Anitta lanzó "Envolver", que alcanzó el puesto # 1 en la lista Global Spotify 200, lo que le valió a Anitta su primer récord mundial Guinness como la "primera artista solista latina en alcanzar el número uno en Spotify global".

En julio de 2013, lanzó su primer álbum homónimo, Anitta, que consistía en 14 nuevas canciones, la mayoría de las cuales fueron escritas por ella. El segundo álbum de Anitta, "Ritmo Perfeito", fue lanzado en julio de 2014, seguido de su tercer álbum, "Bang", en 2016. Su cuarto álbum, Kisses, fue lanzado en abril de 2019 y marcó el primer álbum trilingüe de Anitta con canciones en español, portugués e inglés. Kisses fue nominado a "Mejor Álbum Urbano" en la Entrega del Latin GRAMMY 2019. En 2019, también ganó "Mejor Artista Femenina" en los Latin AMAs. A partir de 2014, Anitta fue nombrada "Mejor Artista Brasileña" en los MTV Europe Music Awards durante cinco años consecutivos.

