Anna Portero, Legal RE&F de Resuelve mi Deuda; ‘El Tribunal Supremo impulsa la segunda oportunidad’ - Resuelve mi Deuda

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de marzo de 2026.-

Para miles de españoles, las deudas acumuladas pueden convertirse en un peso imposible de superar. Desde créditos personales hasta obligaciones con Hacienda o la Seguridad Social, la presión financiera afecta no solo la vida económica, sino también la emocional y familiar de los deudores.

Afortunadamente, existe un proceso legal que puede dar un nuevo comienzo a los deudores. La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal mediante el cual particulares y autónomos en insolvencia pueden recuperar el control de su economía.

Y las últimas decisiones del Tribunal Supremo, emitidas en febrero de 2026, han reforzado la aplicabilidad de la ley, aportando criterios más claros para la exoneración de deudas incluso frente a la Administración Pública.

El Tribunal Supremo, a través de la Sala Primera, dictó sentencias clave. Entre ellas, las SSTS 261/2026 y 264/2026, que establecen cómo deben evaluarse las deudas con Hacienda, la Seguridad Social y otras entidades públicas. Según estas resoluciones, la exoneración de deudas no es automática. Depende de un análisis individualizado de cada obligación y, sobre todo, de la buena fe del deudor. Esto significa que las deudas fiscales y de la Seguridad Social pueden ser parcialmente canceladas si se cumplen los requisitos legales, siempre que no exista fraude ni conducta indebida.

“La Ley de la Segunda Oportunidad se ha consolidado como un mecanismo clave para aquellas personas que atraviesan dificultades económicas, ofreciendo una salida real, segura y cada vez más accesible frente a situaciones de endeudamiento que afectan a una parte importante de la población en España”, explica Anna Portero, Abogada especialista en LSO de Resuelve Mi Deuda.

Según destaca Portero, la reciente doctrina del Tribunal Supremo ha supuesto un punto de inflexión, al adaptar su aplicación, especialmente en lo relativo a las deudas con la Administración Pública, lo que ha ampliado significativamente su alcance. “Estamos viendo cómo esta evolución normativa tiene un impacto directo y muy positivo en la vida de las personas, facilitando que puedan empezar de nuevo con mayores garantías”, añade.

Créditos públicos y la nueva interpretación del Tribunal Supremo

Históricamente, las deudas con Hacienda y la Seguridad Social se consideraban prácticamente inembargables dentro de los procedimientos de exoneración, y en muchos casos se excluían de forma automática. Sin embargo, las sentencias recientes del Tribunal Supremo han matizado esta interpretación. Ahora, cada crédito público debe evaluarse de manera individual, considerando factores como la conducta del deudor, el cumplimiento de sus obligaciones y la existencia de acuerdos previos de pago o derivaciones de responsabilidad.

Por ejemplo, si un autónomo tiene deudas con la Seguridad Social derivadas de errores en cotizaciones pasadas, estas no se excluyen automáticamente del procedimiento. El juez analizará si hubo buena fe y si el deudor ha intentado cumplir con sus obligaciones de manera responsable. Solo en caso de fraude o conducta gravemente negligente se podrá denegar la exoneración.

Esta interpretación aporta seguridad jurídica: protege a los deudores honestos y, al mismo tiempo, garantiza que los acreedores, incluso la Administración Pública, sean tratados de manera justa. Además, refuerza la necesidad de que los deudores identifiquen claramente en su solicitud judicial qué créditos desean exonerar, evitando ambigüedades que puedan generar conflictos posteriores.

¿Cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley de Segunda Oportunidad permite a particulares y autónomos, cancelar total o parcialmente sus deudas. El procedimiento comienza generalmente con un acuerdo extrajudicial de pagos, que es un intento de negociación directa con los acreedores para reestructurar la deuda y evitar el concurso judicial. Si este acuerdo no prospera, el deudor puede acudir al juzgado mercantil solicitando la exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI).

Durante el procedimiento, se analizan todos los bienes y activos del deudor, se determinan los bienes embargables y se establece qué deudas pueden cancelarse. Aunque las deudas con la Administración Pública han sido tradicionalmente difíciles de eliminar, las nuevas interpretaciones del Tribunal Supremo permiten que una parte de estas obligaciones pueda ser exonerada, siempre que el deudor actúe de buena fe y no exista fraude.

Además, la Ley exige transparencia: el deudor debe presentar documentación completa y clara sobre su situación financiera. Esto incluye detalles de préstamos, tarjetas de crédito, deudas fiscales, cuotas de Seguridad Social y cualquier otra obligación pendiente. La claridad y el detalle son esenciales para que el juez pueda tomar una decisión fundamentada y justa.

El papel de Resuelve Mi Deuda

Navegar por el proceso de Segunda Oportunidad puede ser complejo. Ahí es donde firmas especializadas como Resuelve Mi Deuda juegan un papel fundamental. Este despacho especializado en LSO brinda los siguientes servicios:

Analizar la situación económica y deudas del cliente.

Preparar y presentar la solicitud judicial de exoneración.

Acompañar durante todo el proceso legal, incluida la negociación con los acreedores.

Garantizar que se cumplan los criterios de buena fe requeridos por los tribunales.

Gracias a un acompañamiento profesional y personalizado, los deudores pueden evitar errores comunes que podrían resultar en la denegación de la exoneración, como la falta de documentación o la identificación incorrecta de las deudas que desean cancelar. La asesoría especializada de Resuelve Mi Deuda asegura que el procedimiento sea transparente y cumpla con los requisitos del Tribunal Supremo.

Caso de éxito: Manuel y su segunda oportunidad financiera

El caso de Manuel, cliente de Resuelve Mi Deuda, ilustra cómo la Ley de Segunda Oportunidad puede cambiar vidas. Tras años acumulando préstamos personales, tarjetas de crédito y obligaciones con la Seguridad Social, la presión económica afectaba su vida diaria y limitaba su capacidad de trabajo como autónomo.

Con la ayuda de Resuelve Mi Deuda, Manuel inició el procedimiento de exoneración. Presentó toda la información financiera requerida, identificó las deudas que deseaba cancelar y cumplió con los requisitos de buena fe exigidos por la Ley. Gracias a la interpretación reciente del Tribunal Supremo, el juez le concedió la exoneración del pasivo insatisfecho, liberándose de la gran mayoría de sus deudas.

Hoy, Manuel ha recuperado la tranquilidad, puede planificar su futuro financiero y retomar su actividad profesional sin la presión de embargos o llamadas constantes de acreedores. Su historia demuestra cómo un procedimiento bien gestionado, puede ofrecer un cambio real en la vida de los deudores.

¿Por qué la buena fe es esencial en la exoneración?

Uno de los elementos más importantes de la Ley de Segunda Oportunidad es la buena fe del deudor. La legislación establece que no se puede acceder a la exoneración si se ha actuado con fraude, ocultando información o incurriendo en conductas gravemente negligentes. Por ejemplo, deudas derivadas de sanciones administrativas graves recientes o intentos de ocultar patrimonio pueden impedir que un juez conceda la exoneración.

El Tribunal Supremo ha dejado claro que la buena fe no solo se presume, sino que debe acreditarse. Esto implica presentar documentación completa, demostrar intentos de negociación con acreedores y actuar de manera responsable durante todo el proceso.

Impacto social y económico de la Ley de Segunda Oportunidad

Más allá del beneficio individual, la Ley de Segunda Oportunidad tiene un impacto social y económico significativo. Permite que particulares y autónomos se reintegren al sistema económico, recuperen capacidad de consumo y continúen con su actividad profesional sin el lastre del endeudamiento excesivo.

En un país donde miles de personas enfrentan dificultades económicas, esta ley se presenta como una herramienta de respiro financiero y social, promoviendo la reinserción económica y la estabilidad personal.

La Ley de Segunda Oportunidad, reforzada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se ha consolidado como una herramienta real y efectiva para quienes enfrentan insolvencia. La buena fe, la identificación precisa de las deudas y la transparencia del proceso son elementos esenciales para acceder a la exoneración de créditos, incluso frente a la Administración Pública.

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