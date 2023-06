Annie Bonnie hace un llamamiento a la industria: "Por una publicidad diversa"

(Información remitida por la empresa firmante)

La agencia lanza campaña buscando concienciar a la industria publicitaria y abanderará la causa en una carroza del Orgullo 2023

España, 26 de junio de 2023.- "La primera mujer pirata de la historia, a la que nuestro nombre rinde homenaje, abandonó una vida cómoda y optó por la piratería, el único reducto en el que la libertad era la bandera y la identidad sexual no era una pregunta". Son palabras de Alberto Fernández, CEO de Annie Bonnie, la agencia que ha lanzado un llamamiento a la industria "que debe resonar en nuestra conciencia", declara, y añade que "las marcas, los medios y las agencias tenemos una responsabilidad en la configuración de estereotipos: la publicidad no puede ser diversa solo durante una semana al año". Para ello, Annie Bonnie lanza el site www.porunapublicidaddiversa.com y un manifiesto, que los profesionales y estudiantes de la industria pueden firmar y adherirse. Además, Annie Bonnie desfilará con este lema en el Orgullo 2023 con su propia carroza, siendo la primera agencia de publicidad en España en llevar a cabo una iniciativa así.



"Las familias actuales, la diversidad, la identidad y el género no están convenientemente representados en la publicidad", comenta Andrea Ansareo, Marketing & Experience Director de Annie Bonnie, "al contrario, los mensajes tienden a mostrar una sola imagen de masculinidad, de feminidad y de familia. Son estándares heredados de un siglo ya superado".



"La industria publicitaria ha dado pasos en este aspecto, y celebramos que una vez al año se pronuncie, pero hace falta más contundencia. Dado que la publicidad es una palanca de transformación: normalicemos la realidad", declara Ansareo.



En la página web de la campaña, www.porunapublicidaddiversa.com, puede leerse el manifiesto y apoyarlo.



La carroza de Annie Bonnie

La carroza de Annie Bonnie desfilará en la posición número 30, con el lema "Por una publicidad diversa, tolerante y real". Es la primera vez que una agencia de publicidad se incorpora al desfile del Orgullo de Madrid y también es la primera vez que una agencia abandera una causa de estas características.



"Se está subiendo el volumen del discurso del odio a unos niveles alarmantes", señala Alberto Fernández, "y las empresas tenemos la obligación de mejorar el contexto en el que habitamos; por eso el 1 de julio desfilaremos y nosuniremos a los millones de personas que claman igualdad, respeto y, por encima de todo, libertad, no solo para ese fin de semana, sino para los 365 días del año".



La agencia se preocupa por estas cuestiones desde su nacimiento, pero activamente desde hace un año, cuando formaron el primer Employee Resource Group, denominado "OBC", Orgullo Bonnie Committee, y que durante en 2022 organizó multitud de actividades internas en la agencia, como foros, debates, concursos y ejercicios de concienciación.



En 2023, un tercio de la agencia se incorporó al OBC, "de modo que entendimos que había un fuerte anhelo por involucrarnos de verdad en cuestiones de primer orden social", declara Ansareo.



Annie Bonnie dará a conocer los resultados de las iniciativas ejecutadas una vez hayan concluido los actos previstos. Con ellos espera obtener una base de trabajo sobre la que seguir progresando en materia de diversidad e inclusión.



