El Año Gaudí dispara la demanda de experiencias sobre su legado más allá de las visitas tradicionales

Las experiencias relacionadas con el patrimonio de Gaudí despiertan cada vez más interés entre los visitantes - ATRÁPALO

(Información remitida por la empresa firmante)

Los viajeros prefieren actividades más dinámicas como La Pedrera Night Experience con cena, que supone el 42,8% de las ventas en la colección 'El legado de Gaudí' de ATRÁPALO.

Escape Rooms, sesiones nocturnas y misiones gamificadas destacan también entre las opciones más solicitadas.

Las experiencias premium e inmersivas concentran el 68% de la oferta gaudiniana de la plataforma para 2026, que ha crecido en un 278% frente al año anterior.

Barcelona, 5 de mayo de 2026. La celebración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí ha disparado la demanda de experiencias en Barcelona sobre su legado más allá de las tradicionales visitas guiadas, según los datos recopilados por ATRÁPALO, compañía española líder en viajes y experiencias.

Turistas y residentes apuestan cada vez más por actividades dinámicas relacionadas con el patrimonio de Gaudí. En este sentido, La Pedrera Night Experience con cena, que sólo se puede adquirir a través de ATRÁPALO, se ha convertido en la experiencia favorita entre los usuarios y supone ya el 42,8% de las ventas dentro la colección 'El legado de Gaudí' impulsada por la plataforma.

Además de esta actividad, Escape Rooms, sesiones nocturnas y misiones gamificadas despiertan también gran interés entre los viajeros en el Año Gaudí que, aunque se celebra en distintas localidades, concentra la mayor parte de sus actividades en Barcelona.

"Hemos visto un cambio radical en lo que demanda el viajero en este año especial en que se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí. Los viajeros prefieren vivir el patrimonio más que visitarlo y, por eso, desde ATRÁPALO hemos multiplicado la apuesta por las experiencias", asegura la Product Manager Ocio Urbano de ATRÁPALO, Eva Cuervas.

Aumento de la oferta en un 278%.

En este sentido, Eva Cuervas ha destacado que las experiencias premium e inmersivas concentran el 68% de la oferta gaudiniana de la plataforma para 2026, que ha incrementado su oferta gaudiniana en un 278% frente al año anterior con motivo de la celebración del Año Gaudí.

ATRÁPALO, que ofrece un total de 44 experiencias sobre Gaudí a sus usuarios, ha incorporado este año 14 nuevos productos a la colección, entre ellos La Pedrera Night Experience con cena, el Escape Room 'El Misterio de Gaudí' y la Casa Batlló en tres formatos.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 Meuro, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

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