COMUNICADO: Anren en China: la mejor práctica con la que equilibrar autenticidad e innovación en el turismo cultural

Publicado 12/11/2019 12:56:25 CET

CHENGDÚ, China, 12 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- En el Foro Mundial del Turismo Cultural Belt and Road World Cities de 2019, celebrado en Anren (Chengdú), altos funcionarios del condado de Dayi se reunieron con expertos internacionales para debatir sobre el futuro del turismo cultural. El grupo testimonió la presentación del Belt and Road World Cities Culture Creativity Centre y del informe que lo acompaña, en el que se examinan las tendencias mundiales del turismo cultural.

https://mma.prnewswire.com/media/1026431/Anren.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1026431/Anren.jpg]

El presidente del Belt and Road World Cities Centre, John Howkins, expresó su gratitud al alcalde del condado de Dayi, LIAN Hua, y al subdirector general de OCT Group Western China, QIAO Xiaoyan, por organizar la presentación del centro y apoyar sus objetivos de poner en marcha proyectos de intercambio cultural entre China y el mundo. El Sr. Howkins dijo a los invitados que el objetivo del centro sería fomentar proyectos que desarrollaran formas de "creatividad aplicada" entre ciudades de todo el mundo.

El informe, elaborado por BOP Consulting, se centró en las tendencias del turismo cultural y su importancia para la trayectoria económica de China. En él se destacaron las oportunidades concretas para los condados de Anren y Dayi, así como las enseñanzas que se pueden sacar de los mismos. El informe concluye que Anren es un innovador cultural líder en turismo, tanto a nivel nacional como internacional. Anren es un destino turístico de rápido crecimiento con el famoso conjunto de museos de Jianchuan, su casco antiguo, incluida la Mansión de Liu, y múltiples proyectos desarrollados por el grupo OCT. Se centra en la inversión en cultura para atraer a visitantes nacionales e internacionales conjugando por igual autenticidad e innovación, y está liderando la próxima fase de la transformación de la infraestructura turística en China.

Expertos internacionales de Londres, Barcelona, la ciudad de Quebec, Róterdam y Mánchester felicitaron a Fan Jianchuan por su visión a la hora de desarrollar el conjunto de museos. Los expertos elogiaron la importante función que desempeñaba el museo para la preservación de la memoria colectiva y expresaron que resultaba muy atractivo para el público internacional. Denis Ricard, secretario general de la Organización de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, dijo: "He viajado a muchas ciudades del mundo, pero nunca he visto nada parecido a este conjunto de museos; aquí tienen autenticidad local, así que les ruego que no la pierdan".

La delegación recorrió Anren durante tres días. El director del Foro Mundial de Cultura de las Ciudades afirmó que Anren es una urbe rica en patrimonio y diversidad de experiencias, y que debe invitar a los turistas a considerarse ciudadanos temporales con el fin de preservar la autenticidad local y apoyar la economía local.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1026431/Anren.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1026431/Anren.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Song Tingting, +86-138-8090-2910, stt@brwccc.com