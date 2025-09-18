Ansiedad y depresión, fuentes de mala salud, por Clínica de la Ansiedad - Clínica de la Ansiedad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre de 2025.-

Ansiedad y depresión son dos trastornos emocionales complejos que afectan al pensamiento, la conducta y la fisiología. Alrededor de un tercio de las consultas a los centros de asistencia primaria lo son por molestias psicosomáticas comúnmente relacionadas con la ansiedad y la depresión. Se ha de tener también en consideración que los procesos de adaptación al estrés suelen cursar con dichas manifestaciones emocionales. En el momento actual, alrededor de un 7% la población española estaría sufriendo problemas de ansiedad y un porcentaje similar problemas de depresión.

Las relaciones entre ansiedad y depresión son muy estrechas. Un 70% los trastornos depresivos manifiestan ansiedad de diferentes tipos y grados. Del mismo modo, un porcentaje mayor de personas que sufren trastornos de ansiedad, terminan presentando síntomas depresivos.

Relaciones y diferencias entre la ansiedad y la depresión

La ansiedad es un sistema de alerta que se activa ante situaciones consideradas amenazantes para nuestros intereses o estatus. Su cualidad emocional se corresponde con sentimiemtos de miedo, inseguridad, agobio, irritabilidad, desconfianza, recelo. Tiene como función movilizar conductas de afrontamiento frente a la amenaza. La ansiedad, por tanto, está orientada fundamentalmente hacia el futuro, para que no se produzcan ciertas consecuencias desagradables que se presuponen.

El ánimo es una emoción relacionada con el sistema de conservación/regulación de la energía y la motivación. El estado de ánimo deprimido, o depresión, se activa ante eventos pasados que implican pérdida, degradación, fallo o fracaso, produciéndose quietud, disminución o lentificación de los movimientos, y tristeza. Si no es excesiva sirve para curar las heridas, facilitar la reflexión y la resolución de los problemas, recibir apoyo social y recargar la energía. Pero, si persiste en exceso, puede ser se produzca aislamiento social, pérdida del sentido de la existencia, mayor abatimiento, pérdida de la capacidad de disfrute, desesperanza.

Tratamiento especializado

En ocasiones, las situaciones implican amenaza y pérdida a la vez, por lo que llevan a la activación de los dos sistemas, ansiedad y depresión, con diferentes posibilidades de combinación.

Los trastornos de ansiedad, si generan mucho sufrimiento y son incapacitantes, terminan por propiciar la depresión, por verse los planes y propósitos afectados muy negativamente. Asimismo la baja autoestima y la baja energía que acompañan a la depresión propician el incremento de la ansiedad por experimentarse menos capacidad y peores condiciones para afrontar los problemas.

Algunos síntomas aparecen tanto en la ansiedad y como en depresión, por ejemplo, la atención centrada en uno mismo, el sentimiento de inseguridad y vulnerabilidad, las dificultades de rendimiento intelectual, el insomnio, y las molestias digestivas.

La Clínica de la Ansiedad, con más de 25 años de labor asistencial, ofrece tratamiento psicológico para problemas de ansiedad y relacionados , entre ellos, la depresión. Brinda asistencia presencial en Barcelona y Madrid, y online en todo el territorio nacional. Clínica de la Ansiedad cuenta con una app destinada al público en general, pero especialmente a personas que sufren problemas de ansiedad y a su entorno.

Contacto

Emisor: Clínica de la Ansiedad

Contacto: Clínica de la Ansiedad

Número de contacto: 607507097