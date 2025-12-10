Anso lanza una nueva iniciativa para visibilizar las hemorroides, una realidad común rodeada de silencio

Anso - Anso

Las hemorroides representan uno de los problemas de salud más comunes, hasta el punto de que se estima que la mitad de la población presentará síntomas en algún momento de su vida

Barcelona, 10 de diciembre de 2025.- Las hemorroides son uno de los problemas de salud más frecuentes en la población. Según estimaciones médicas, alrededor del 50% de las personas experimentará síntomas en algún momento de su vida. Sin embargo, esta afección continúa estando muy estigmatizada y sigue siendo un tema tabú, lo que genera incomodidad en quienes la padecen e impide que las opciones de tratamiento y cuidado sean ampliamente conocidas.



Con el propósito de destapar este estigma, Anso, la pomada antihemorroidal número uno en España, ha invadido las calles de varias ciudades españolas con carteles que invitan a los ciudadanos a completar la frase: "anso, para tu ________ un descanso." La propuesta, directa y sencilla, ha logrado generar un impacto inmediato, positivo y divertido; abriendo la puerta a conversaciones sobre este tema.



La iniciativa da rienda suelta a la creatividad de las personas, quienes han completado la frase con humor y sin tabúes, contribuyendo a normalizar un tema que afecta a millones de personas. "Es fundamental que, al igual que ocurre con otras afecciones comunes, las hemorroides dejen de ser un tema tabú", afirman los creadores de la iniciativa.



Al visibilizar y naturalizar este problema de salud, se pretende que más personas se sientan cómodas buscando ayuda, sin vergüenza, y normalizando esta conversación pendiente. Un problema en el que Anso tiene mucho que aportar gracias a su pomada antihemorroidal, que alivia síntomas asociados a las hemorroides, como la inflamación, el dolor, el picor o el escozor.



Visibilizar este tipo de afecciones sirve como recordatorio de la importancia de abordar en la conversación pública las condiciones de salud más comunes, pero a menudo silenciadas. Al hacerlo, se contribuye a una sociedad más abierta, informada y libre de estigmas, donde las personas puedan buscar ayuda y tratamiento sin temor al juicio. "La gran participación demuestra que la sociedad está preparada para hablar de estos temas sin miedo y sin prejuicios", concluye Irene Peralta, Product Manager de Anso en Lacer.



Vídeo de la iniciativa aquí.



