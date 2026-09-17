ANTA FOLD presenta innovación estructural en la Paris Design Week

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- En septiembre de 2026, ANTA, una destacada marca china de ropa deportiva, presentó su última propuesta, ANTA FOLD, en el China Creative Pavilion (CCP) de la Paris Design Week, un evento ampliamente reconocido como referente mundial en tendencias de diseño. A través de una instalación artística inspirada en el origami, ANTA desplegó un recorrido por su innovación en tecnología deportiva, revelando cómo se inspira en un arte tradicional y aprovecha la computación mecánica para crear una matriz tecnológica pionera.

From Plane to Rebound, una instalación a gran escala, ofreció una interpretación tangible de la 'mecánica del origami' de ANTA durante el debut de ANTA FOLD en Shanghái. Ahora, presentada en la Paris Design Week, ha llevado el diálogo un paso más allá, permitiendo que la propia estructura conecte con públicos de diversos orígenes culturales en un intercambio estético.

From Plane to Rebound está fabricada íntegramente a partir de una única hoja de papel. Compuesta por 720 unidades de teselado triangular, la instalación revela la silueta de una zapatilla de correr exclusivamente mediante deformaciones naturales, sin recurrir a cortes ni adhesivos. Este espectáculo visual ofrece una interpretación intuitiva de la distribución de fuerzas, demostrando cómo una hoja de papel aparentemente frágil puede soportar cargas enormes gracias a su transformación estructural. Al situarse frente a la obra, se puede apreciar realmente la interacción entre el diseño artístico y la ciencia estructural.

Inspirada en el origami tradicional, ANTA FOLD fue desarrollada por el Laboratorio de Innovación de ANTA, en colaboración con los equipos de investigación dirigidos por los profesores Zhong You (Universidad de Oxford), Yan Chen (Universidad de Tianjin) y Guanyun Wang (Universidad de Zhejiang). Al combinar este arte ancestral con la mecánica de la ingeniería moderna, la tecnología aplica la diversidad estructural y mecánica del origami a las mediasuelas de las zapatillas de correr. Mediante la disposición deliberada de unidades geométricas, cobra vida una "filosofía de ingeniería estructural" cuantificable.

ANTA FOLD ha desarrollado una "plataforma de matriz estructural" extensible basada en este sistema estructural de alta ingeniería. Mediante el ajuste paramétrico de las unidades de origami, la estructura de la entresuela puede personalizarse según las necesidades de distintos grupos de usuarios, lo que permite reducir el peso y optimizar el rendimiento, desde el material hasta la propia estructura.

La configuración H1 Waterbomb, caracterizada por un coeficiente de Poisson negativo y formada por una disposición escalonada de unidades clásicas de seis pliegues, hace que la estructura plegada de la entresuela sea claramente visible. Esta configuración concentra la energía durante el aterrizaje y la libera rápidamente en el despegue, proporcionando una elevada absorción de impactos y un rebote reactivo, ideal tanto para los desplazamientos diarios como para correr en entornos urbanos. Por su parte, las configuraciones Z1 Square-twist y M1 Multi-layer están diseñadas para escenarios de rodadura y absorción de energía, respectivamente, lo que demuestra la escalabilidad de la tecnología.

Esta tecnología ha sido galardonada con numerosos premios internacionales. Tras obtener el premio alemán Red Dot Design Award y los MUSE Design Awards de Estados Unidos (en las categorías de Oro y Platino), ANTA FOLD se ha posicionado a la vanguardia de la investigación mundial en tecnologías de amortiguación estructural.

Franck Millot, presidente de la Paris Design Week, comentó, "La industria del deporte suele ser pionera en trabajar con nuevos materiales, buscando siempre un equilibrio entre tecnología y diseño. Una zapatilla de correr también puede ser una obra de arte. ANTA FOLD representa el auge del estilo chino, un estilo que posee su propia historia y seguridad en sí mismo".

Más allá del espacio de exposición, un evento inmersivo de * Architecture Running integró ANTA FOLD en el tejido urbano de París. Miembros de una destacada comunidad de corredores parisina, junto con invitados internacionales de renombre, se calzaron las zapatillas ANTA FOLD y recorrieron los lugares más emblemáticos de la ciudad. Allí donde convergen la fluida tecnología moderna y la arquitectura histórica, ha comenzado un diálogo entre las "estructuras del futuro" y los "momentos perdurables".

Paralelamente, el taller FOLD ofreció a los visitantes una experiencia práctica con el origami y la sabiduría mecánica que este encierra. En lugar de limitarse a observar y escuchar desde la distancia, los participantes crearon sus propias estructuras de origami bajo la guía de un artista, experimentando con la magia de plegar y desplegar, y sintiendo la resistencia y la belleza inherentes a cada pliegue.

Como elemento clave del Pabellón Creativo de China en la Paris Design Week, la participación de ANTA FOLD marca un cambio de paradigma para las marcas deportivas chinas: la transición de exportar capacidad de fabricación a exportar tecnología y diseño. Desde el lanzamiento de ANTA FOLD y su clase sobre la "Física del espacio plegado" en el Design Innovation Institute Shanghai, pasando por su presentación pionera en Beverly Hills (Los Ángeles) y ahora su debut en la Paris Design Week, ANTA FOLD mantiene el compromiso de potenciar el rendimiento y la presencia social de los corredores de todo el mundo.

Al aportar una perspectiva centrada en el deporte al CCP, cuya temática es "Bon Goût! Good Taste!", Lou Yongqi, presidente de la Universidad de Ingeniería y Ciencia de Shanghái, elogió la creatividad de ANTA FOLD. Señaló que transformar experiencias culturales cotidianas y familiares en innovaciones de producto, mediante enfoques científicos y tecnológicos, constituye una forma fascinante de expresión e inspiración. Asimismo, sugirió que el origami podría convertirse en objeto de estudio académico, dado que sus posibles aplicaciones siguen siendo objeto de investigación y desarrollo.

Más que un avance tecnológico en el ámbito deportivo chino, ANTA FOLD ha sido reconocida por prestigiosos galardones de diseño a nivel mundial. Estos reconocimientos no solo reafirman la posición de liderazgo de la marca en amortiguación estructural, sino que también subrayan la superioridad de la tecnología en cuanto a innovación estética y diseño funcional, marcando el paso del 'Fabricado en China' al 'Diseñado en China'.

Un viaje de 12 horas a través de continentes ha traído a París la historia de innovación de 30 años de ANTA. Aquí, al combinar la belleza de un diseño arraigado en el ingenio chino con una avanzada innovación estructural, la marca ofrece a los atletas de todo el mundo soluciones deportivas más inteligentes, eficientes y con un carácter chino distintivo.

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