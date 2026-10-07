ANTA Sports completa la adquisición del 29,06 % de las acciones de PUMA y se convierte en el mayor accionista

Se convierte en el mayor accionista de PUMA, reforzando aún más la estrategia para la globalización de ANTA Sports

Apoyará el desarrollo del potencial de PUMA dentro de los mercados globales, incluyendo China, aprovechando las fortalezas complementarias y la experiencia en la gestión de múltiples marcas

Respeta plenamente la rica tradición deportiva de PUMA, su distintiva identidad de marca y su cultura corporativa, además de su gobierno independiente y su autonomía de marca

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- ANTA Sports Products Limited, el grupo multimarca líder mundial en ropa deportiva ("ANTA Sports", códigos bursátiles: 2020 (HKD) y 82020 (RMB), y sus filiales, denominadas colectivamente "ANTA Group" o "el grupo"), ha dado a conocer hoy la finalización de la adquisición del 29,06 % de las acciones de PUMA SE a ArtémisSAS, la sociedad de inversión de la familia Pinault, por 1.505,5 millones de euros en efectivo. Tras la obtención de todas las aprobaciones normativas pertinentes y el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, ANTA Sports se convierte en el mayor accionista de PUMA.

Para ANTA Sports, esta inversión representa un hito muy destacado dentro de la ejecución de su estrategia de "globalización multimarca y enfoque único", y fortalece el perfil, el alcance y la competitividad internacional del grupo en el mercado global de artículos deportivos. ANTA Sports aportará a PUMA la experiencia que el grupo ha desarrollado a lo largo de los años en diversas marcas, incluyendo gestión, venta minorista e integración global de recursos.

DingShizhong, presidente del Consejo de Administración de ANTA Sports, comentó: "Es para nosotros un placer el hecho de convertirnos en el mayor accionista de PUMA y en un socio estratégico a largo plazo. El mercado global de artículos deportivos sigue proporcionando oportunidades de crecimiento muy destacadas a medida que más personas adoptan estilos de vida activos y aumentan su participación en el deporte. ANTA Sports ha construido su éxito basándose en una estrategia multimarca. Pensamos que el valor de un grupo multimarca reside en ayudar a cada marca a alcanzar su máximo potencial aprovechando las capacidades y los recursos del grupo en general. PUMA dispone de una historia muy destacada y un sólido valor de marca. Confiamos en su equipo directivo y apoyamos la transformación estratégica que se está llevando a cabo. Como accionista a largo plazo, tenemos previsto compartir nuestra experiencia y capacidades, especialmente en el sector minorista y las operaciones, respetando siempre la independencia y la identidad de marca de PUMA. Nuestra ambición se basa en apoyar a PUMA para que alcance su máximo potencial y cree valor duradero para los consumidores de todo el mundo".

"PUMA ha construido una de las marcas deportivas con mayor reconocimiento en todo el mundo, contando con una rica herencia, una sólida credibilidad deportiva, presencia global, innovaciones líderes y socios estratégicos. Damos la bienvenida a ANTA Sports como el mayor accionista de PUMA y consideramos su compromiso a largo plazo como un firme voto de confianza en nuestra estrategia, nuestro equipo directivo y nuestro futuro", declaró ArthurHoeld, consejero delegado de PUMA SE. "Esperamos construir una relación fructífera y explorar áreas donde nuestras respectivas fortalezas sirvan para conseguir generar un valor sostenible para PUMA y sus accionistas en nuestro camino sirvan para convertirnos en una de las tres principales marcas deportivas globales".

ANTA Sports respeta plenamente la herencia deportiva de PUMA, su identidad de marca diferenciadora y su cultura corporativa, así como su gobierno independiente y su autonomía de marca. Tal y como se anunció previamente, el grupo buscará disponer de una representación adecuada en el Consejo de Supervisión de PUMA. Actualmente, el grupo no tiene previsto lanzar una oferta pública de adquisición por PUMA.

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