ANTHBOT desencadena una revolución en el cuidado robótico del césped en el CES 2026

Césped cuidado, crecimiento saludable: el futuro del mantenimiento autónomo del césped ya está aquí

LAS VEGAS, 9 de enero de 2026/PRNewswire/ -- ANTHBOT hizo su debut en CES 2026, presentando las cortadoras de césped robóticas de las series N y M, que lideran una nueva era desde el corte robótico básico hasta un enfoque integral para el cuidado del césped limpio y terminado.

Los robots cortacésped tradicionales suelen dispersar los recortes, presentan dificultades con el crecimiento estacional y dejan hojas caídas, lo que obliga a los propietarios a barrer el césped o programar mantenimiento adicional. ANTHBOT aborda esta deficiencia persistente al redefinir el corte robótico como una solución integral, donde la limpieza, el orden y la salud del césped se consideran requisitos fundamentales y no relegados a un segundo plano.

"Los propietarios quieren más que un césped bien cuidado: quieren un jardín con un aspecto impecable", afirmó Vic Zhou, consejero delegado de ANTHBOT. "Nuestro enfoque de Césped Prolijo elimina las tareas ocultas que dejan los cortacéspedes robóticos convencionales, a la vez que promueve un crecimiento más saludable".

En el CES 2026, las series ANTHBOT N y M fueron reconocidas con más de 10 premios, incluidos TWICE, Reviewed, Trusted Reviews, Android Headlines, etc.

La innovadora Serie N aborda los desafíos persistentes de la industria con un sistema modular 4 en 1 que corta, tritura, recoge y barre. Su sistema ciclónico recoge el césped cortado y las hojas caídas en una bolsa recolectora de 23 litros, dejando el césped visiblemente limpio después de cada pasada. Cuando se prefiere el retorno de nutrientes, el sistema de partículas tritura el césped cortado para favorecer un crecimiento más sano del suelo y el césped.

La compacta Serie M ofrece un rendimiento excepcional, navegando por pasajes estrechos, pendientes y terrenos irregulares con mayor agilidad, lo que la convierte en una solución práctica y asequible para los usuarios cotidianos que desean un corte fiable y sin complicaciones.

Para adaptarse a los diseños de jardines del mundo real, las series N y M ofrecen dos opciones de navegación: el modelo LiDAR, que combina LiDAR de 360° y visión dual para jardines cercados o complejos, y el modelo RTK, que combina RTK de banda completa con visión dual para jardines grandes y abiertos.

Los visitantes podrán disfrutar de las Series N y M en el expositor 52659 de ANTHBOT, pabellones A-D de la Venetian Expo. La promoción de compra anticipada comienza el 6 de enero en anthbot.com, con disponibilidad total a partir de la primavera, estableciendo un nuevo estándar para el cuidado del césped sin esfuerzo, limpio y saludable.

Acerca de ANTHBOT

ANTHBOT es una empresa líder en innovación en el cuidado robótico del césped, dedicada a transformar el mantenimiento de exteriores mediante tecnología de vanguardia. Al integrar IA y robótica, la marca ofrece soluciones eficientes y autónomas que redefinen la comodidad del cuidado del césped. Comprometida con el avance tecnológico y la sostenibilidad, ANTHBOT combina precisión profesional con un diseño ecológico para crear un cuidado del césped más inteligente y ecológico para usuarios de todo el mundo.

