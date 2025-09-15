Antigravity presenta el primer dron 8K 360 del mundo en IFA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 15 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cada septiembre, el mundo de la tecnología de consumo se reúne en Berlín para IFA, una de las ferias tecnológicas más grandes del mundo. 2025 marca la primera aparición de Antigravity en el panorama.

Primera aparición pública de Antigravity

IFA 2025 marcó el debut público del Antigravity A1, el primer dron 8K 360 del mundo. [1] Compartiendo un gran stand con Insta360, Antigravity permitió a miles de visitantes experimentar de primera mano el vuelo inmersivo con drones. La combinación del A1, las gafas Vision y el controlador Grip permitió a los visitantes sumergirse en el futuro del vuelo.

La respuesta fue abrumadora: los visitantes expresaron su entusiasmo por las capacidades del A1, muchos de los cuales lo describieron como un punto de inflexión y un disruptor en la industria. Muchos ansiaban poder contar nuevas historias con la combinación única de tecnologías en A1. Otros se mostraron entusiasmados por poder compartir recuerdos de formas nuevas e inmersivas.

Reconocimiento de la industria

El Antigravity A1 recibió 20 premios de la industria en IFA 2025, incluyendo varios títulos Best of IFA de medios líderes como Wired, Tom's Guide y TechRadar. Este reconocimiento destaca la innovadora combinación del A1 de captura de 360°, control intuitivo y tecnología de vuelo avanzada.

Próximamente

El debut de Antigravity llega en un momento crucial para la industria de los drones, donde la innovación se ha ralentizado. Con el A1, Antigravity redefine la exploración aérea y establece un nuevo estándar para experiencias de vuelo inmersivas.

"Antigravity A1 facilita la captura de imágenes de drones de alta calidad para cualquiera", afirmó Jason England, de Tom's Guide.

IFA 2025 es solo el comienzo. Antigravity presentará el A1 en otras ferias comerciales mundiales en los próximos meses, garantizando que más personas puedan experimentar lo que ya se considera uno de los drones más emocionantes en años.

Acerca de Antigravity

Antigravity es una empresa de drones de consumo que reinventa la experiencia de vuelo. Fundada por Insta360 en colaboración con terceros, Antigravity desarrolla potentes drones de 360° inmersivos, listos para creadores y fáciles de volar para cualquier persona, ya sea para capturar momentos familiares, aventuras de fin de semana o proyectos creativos.

Antigravity en Redes Sociales

YouTube, Instagram, Facebook, X (antes Twitter), TikTok, LinkedIn

[1] El término "primero del mundo" se refiere a que, el 28 de julio de 2025, Antigravity anunció el primer dron 360° todo en uno 8K del mercado. Captura video 360° de alta calidad directamente sin necesidad de una cámara 360° externa. El dron cuenta con una cámara 360° integrada, admite transmisión de datos en tiempo real y permite a los usuarios ajustar los parámetros de grabación sobre la marcha.

