La antigua ciudad industrial de China contempla la transformación moderna a través del desarrollo de calidad

Photo shows a power transmission and transformation project of TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd. in Vientiane, Laos. - XINHUA SILK ROAD/PR NEWSWIRE

- Xinhua Silk Road:La antigua ciudad industrial de China continental contempla la transformación moderna a través del desarrollo de alta calidad

PEKÍN, 29 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Como importante base industrial en la provincia central china de Hunan, la ciudad de Hengyang ha estado promoviendo la transformación de su sector manufacturero hacia el desarrollo inteligente en los últimos años, con cadenas de valor de alto nivel y tecnologías de alta precisión.

Con capacidad para 37 de los 41 sectores industriales, Hengyang es una de las ciudades con las categorías industriales más completas de Hunan. Gracias a sus continuos esfuerzos para subrayar la calidad de la fabricación, el producto interno bruto (PIB) de la ciudad superó los 400.000 millones de yuanes (alrededor de 56.560 millones de dólares) por primera vez en 2022.

Al enfatizar la fabricación avanzada como la industria pilar de la ciudad, Hengyang ha estado promoviendo la transición de sus principales sectores hacia el desarrollo de alto nivel, la actualización inteligente y el crecimiento integrado.

Por ejemplo, la ciudad se ha mantenido como una fuerza líder en el sector de transmisión y transformación de energía que está habilitado por las tecnologías 5G. Hengyang Smart Valley ha estado apoyando constantemente las mejoras de las empresas locales, impulsando los asentamientos de unidades de fabricación inteligentes, líneas de producción y plantas.

Impulsado por los esfuerzos innovadores de firmas locales tradicionales como Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (HYST) y Hengfei Cable Co., Ltd., así como empresas jóvenes como Kaixin Special Material Technology Co., Ltd. y Hengyang Huayi Machinery Co., Ltd., la ciudad está experimentando un fuerte impulso y vitalidad del desarrollo industrial.

TBEA Hengyang Transformer Co., Ltd. ha participado en la construcción de 28 proyectos de corriente alterna (CA) y corriente continua (CC) de voltaje ultra alto (UHV). Al emprender una serie de tareas clave de investigación científica y tecnológica, la compañía se ha involucrado en múltiples proyectos energéticos importantes, incluido el primer proyecto de demostración experimental de CA UHV de 1.000 kV del mundo, salvaguardando el desarrollo equilibrado y sostenible de las regiones oriental y occidental de China.

HYST es otro ejemplo de promoción del desarrollo impulsado por la innovación, con su oleoducto submarino de desarrollo propio de uso especial que llena un vacío técnico en el mercado nacional, y sus productos aplicados en plataformas de exploración de petróleo en alta mar de clase mundial como Bluewhale I, etc. Hasta el momento, la empresa posee 19 tecnologías clave y 21 récords mundiales y nacionales.

