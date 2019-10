COMUNICADO: El antiguo Ministro de Defensa de Malasia, Hishammuddin Hussein, afirma que su país se merece algo mejor

Publicado 18/10/2019 13:30:25 CET

KUALA LUMPUR, Malasia, 18 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Hishammuddin Hussein, antiguo Ministro de Defensa de Malasia, ha llamado a sus compatriotas para trabajar juntos de cara a unir a todas las razas y trabajar juntos hacia el progreso de la nación.

https://mma.prnewswire.com/media/1012796/Mr_Hishammuddin_Hus... [https://mma.prnewswire.com/media/1012796/Mr_Hishammuddin_Hus...]

En una carta llevada a los medios de Malasia, Hussein destacó: "En las últimas semanas he sido testigo de debates de unidad en todas las líneas políticas. Ya sea en términos de cooperación política o unidad malaya - siempre he sido consistente, apoyando cualquier esfuerzo de unidad de los malayos en cualquier nivel. Ya sea si comienza por un nivel de sociedad o primero entre los malayos, debemos darnos cuenta de que este esfuerzo se ha conseguido antes de nuestros días de independencia", y añadió: "En 1946, mi abuelo Dato Onn Ja'afar convocó una reunión de más de 40 organizaciones malayas, uniendo a los malayos para que se opusieran al Imperio Británico y a la formación de la Malayan Union. Al tiempo que esto llevó a la fundación de la United Malays National Organisation (UMNO), se dio cuenta de que una Malasia independiente no tendría éxito si se basa únicamente en la Malay Unity. Esto llevó a su salida de la UMNO en 195, ya que ha rechazado su proposición de apertura de la membresía de la UMNO a todas las razas".

El antiguo Ministro de Defensa advirtió: "Aunque no sea exacta, la historia se repite así misma. Ya sea por medio de Muafakat Nasional o del Kongres Maruah Melayu - el objetivo central de estos eventos puede ser la semilla que se han plantado para crecer en un tema más grande de unidad, que implica otras carreras que crean nuestra nación de múltiples razas".

Y añadió: "Sé, y espero, que la retórica racial en torno a estos eventos haya llevado a otras razas a sentirse marginadas y a ser atacados, ensombreciendo cualquier buena intención que estos eventos hayan buscado conseguir. Esto amenaza con desarmar la fragilidad de nuestra sociedad. En su lugar, debemos centrar nuestra atención en la lucha y determinación de los líderes para unirse a los malayos, quienes representan a la mayoría de la población. Pese a ello, los no malayos no deben preocuparse, ya que sabemos que la unidad malaya no puede conseguirse a costa de la unidad de todos los malayos, es puramente la base de un esfuerzo más grande e integrador de unir a nuestro país dividido".

Hussein explicó: "Malasia parece estar atascada en un torbellino de discurso de odio y noticias falsas, alimentadas por el empeoramiento de las relaciones raciales de la que son responsables ambos lados de la división política. ¿Pero quién debe liderar la solución? Nosotros, como líderes políticos del país, debemos encargarnos y darnos cuenta de que necesitamos arreglar esto antes de que empeore. Admito que no será un viaje sencillo, pero tenemos que perseverar. Puede que surjan numerosos incidentes y que atacar sea la solución más sencilla, pero no hay que abandonar. Un buen juicio y sinceridad deben prevalecer si se desea que Malasia avance. Si nosotros, como líderes, nos ocupamos realmente de las buenas personas de nuestra nación, debemos llevar el liderazgo y cura de todos aquellos que están dañados".

Comentando el estado actual de la economía del país, Hussein indicó: "Hay que admitir que la economía se ha visto golpeada debido a su incertidumbre política tras las consecuencias de las 14 elecciones generales. Los precios de las mercancías están cayendo, el desempleo va al alza y la gente no siente el impulso que estaban esperando en sus carteras. Las medidas de austeridad y el apretarse el cinturón solo sirven como medidas para detener el vacío a corto plazo, sin que beneficie a la nación a largo plazo. Creo que independientemente de las políticas implementadas en la actualidad, estas solo quedarán en la sombra, sin presentar un impacto positivo de las personas hasta que se restaure su estabilidad política y certidumbre", y añadió: "Además, no podemos dejar de lado los riesgos que implican la seguridad en torno al país, con fuerzas no deseadas explotando potencialmente a nuestra sociedad dividida. Las amenazas para con la unidad nacional, en combinación con una economía que flaquea, y las amenazas de seguridad nacional que sirven como mezcla potente y peligrosa para el futuro de Malasia".

Con la necesidad de trazar un nuevo camino para el avance de Malasia, Hussein comentó: "Debemos parar y darnos cuenta de que es el momento de sanar. Hará falta mucha valentía, y las decisiones que tomemos puede que no sean populares - pero es vital y hace falta hacer frente y deliberar con juicio y no con emoción. Debemos hacer más para crear una nación, en la que nuestros niños y nietos puedan vivir. La buena gente de Malasia quiere ver algo de sentido en todo este caos, y deben ser testigos de estos esfuerzos al tiempo que las bases establecen un futuro más brillante".

Y añadió: "No podemos negar que ha de comenzar en alguna parte, y los malayos han puesto en marcha una iniciativa proactiva con nuestra propia gente, pero esto no debe parar aquí. Tenemos que ser optimistas al hacer avanzar la narrativa positive, construir lo que se haya realizado para incluir a todos los malayos, sin importar la raza, religión y creencia".

Haciendo eco del cántico de que malasia se merece lo mejor, el antiguo ministro instó a sus compatriotas a: "trabajar de forma pacífica, unir a nuestra nación fracturada, curar la división y hacer que resista, sea lo que sea que el mañana traiga".

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1012796/Mr_Hishammuddin_Hus... [https://mma.prnewswire.com/media/1012796/Mr_Hishammuddin_Hus...]

CONTACTO: CONTACTO: Natassia Roslan (relaciones de prensainternacionales), email: natassia@o2research.co, teléfono: +60126674966