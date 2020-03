COMUNICADO: Antiguos alumnos de PHBS donan test COVID-19 a los hospitales de Reino Unido

"One World, One Fight" se une a la lucha contra la pandemia.

Shenzhen, China, 27 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- El mundo, amenazado por esta epidemia del novedoso coronavirus (COVID-19), necesita con urgencia suministros médicos para tomar medidas de prevención y para diagnosticar a pacientes que hayan contraído el virus. Once miembros de la junta directiva del campus en Reino Unido de la Facultad de Negocios de la Universidad de Pekín HSBC (PHBS por sus siglas en inglés) enviaron 10 000 test desde China a Guy's y St Thomas, NHS Foundation Trust, en Londres, Reino Unido, el 23 de marzo. Estos test nuevos pueden diagnosticar el coronavirus en 15 minutos.

Guy´s y St Thomas', NHS Foundation Trust, es conocido en todo el mundo por sus innovaciones y avances médicos, y sus hospitales tienen una historia larga. Guy´s Hospital y St Thomas' Hospital se encuentran entre las instalaciones médicas designadas que han recibido y tratado pacientes con coronavirus confirmado en Reino Unido.

https://mma.prnewswire.com/media/1138018/HSBC_Peking_Univers... [https://mma.prnewswire.com/media/1138018/HSBC_Peking_Univers...]

Las donaciones, que llevan una etiqueta "One World, One Fight" en la caja, muestran que el Reino Unido no lucha solo en la crisis del coronavirus. Seguiremos ayudándonos mutuamente para ganar esta batalla.

https://mma.prnewswire.com/media/1138019/Test_kits.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1138019/Test_kits.jpg]

Esta donación recibió ayuda de HM Revenue y la aduana de Reino Unido, el King's College de Londres (KCL por sus siglas en inglés), además de la asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Pekín en Reino Unido, lo que demuestra la dilatada amistad entre la universidad de Pekín (PKU) y el Reino Unido.

David Lawson, jefe de adquisiciones, aceptará la donación en nombre de Guy's y Thomas', NHS Foundation Trust, y los líderes académicos del sector de salud de King´s Health Partners, un centro académico de salud ubicado en Londres.

Los donantes son los siguientes (apellido en orden alfabético):

-- Dai Xinmin, Huashi Pharma Holdings Co.,Ltd -- Li Sufang, Shenzhen Esson New Energy Group -- Li Wanshun, Henan Zhenghua Holdings Co.,Ltd -- Liang Bing, Shenzhen Zhongtiecheng Industrial Development Co.,Ltd -- Miao Yan, Shenzhen Click Technology Co.,Ltd -- Tang Zhengyu, Shenzhen Esson New Energy Group -- Wang Junlong, Jiujiang Dechang Industrial Development Co.,Ltd -- Wang Wei, Shenzhen Changrun Asset Management Co.,Ltd -- Xu Zelin, Shenzhen Zhelin Investment Co.,Ltd -- Zhang Yidan, Shenzhen Qianhai Lukai Investment Co.,Ltd -- Zhou Nan, Shenzhen Jinjin Industrial Development Co.,Ltd

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1138018/HSBC_Peking_Univers... [https://mma.prnewswire.com/media/1138018/HSBC_Peking_Univers...] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1138019/Test_kits.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1138019/Test_kits.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Yingqi Jin, jinyq@phbs.pku.edu.cn, 86-755-2603-9918