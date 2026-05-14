antites y HELIX Virtual Factory sellan una alianza estratégica para impulsar la Empresa Autónoma Industrial - antites

(Información remitida por la empresa firmante)

La combinación de la información en tiempo real de la fábrica, con la automatización de los procesos de gestión de la empresa, conecta la planta de producción y oficinas, mejorando la integración, la eficiencia y la relación con los clientes.

Madrid, 14 de mayo de 2026.-

antites, compañía especializada en automatización inteligente de procesos y HELIX Virtual Factory, referente en Inteligencia Operacional para entornos industriales, anuncian el inicio de una alianza estratégica con un objetivo claro: construir la Empresa Autónoma Industrial que permita a sus clientes gestionar de manera unificada los procesos de producción y los procesos de gestión.

Esta colaboración nace para dar respuesta a uno de los grandes retos actuales de la industria: la desconexión entre los sistemas de planta (OT) y los procesos corporativos (IT). A pesar de las inversiones en sistemas como SCADA, MES o ERP, muchas fábricas siguen trabajando con información desconectada, lo que obliga a repetir tareas manualmente, provoca retrasos en la actualización de datos clave de la empresa y genera costes administrativos innecesarios. Una solución integral que conecta la fábrica con el negocio

La alianza entre antites y HELIX Virtual Factory permite ofrecer una solución integral de extremo a extremo, capaz de cubrir todo el ciclo de valor industrial sin intervención humana: desde que un sensor detecta un evento en una máquina hasta que el impacto se refleja automáticamente en el ERP.

HELIX Virtual Factory aporta su Inteligencia Operacional, garantizando la captura fiable del dato en planta, la monitorización de la eficiencia en tiempo real, la trazabilidad completa y la generación de alarmas predictivas mediante IA.

Por su parte, antites incorpora su capa de Automatización Inteligente, que recopila e integra de manera automatizada con los procesos de gestión de BackOffice: validación de documentos, actualización del ERP, conciliaciones financieras e interacción con sistemas legacy, incluso cuando estos no disponen de APIs.

Hacia la Empresa Autónoma Industrial: el resultado es un flujo continuo de información, en tiempo real, que elimina errores manuales, acelera la toma de decisiones y conecta directamente la operación industrial con el negocio.

Gracias a esta sinergia, antites y HELIX Virtual Factory avanzan hacia un nuevo modelo de industria: la Empresa Autónoma Industrial, donde detección, análisis, ejecución e integración se producen de forma automática y coordinada.

La solución conjunta permite integrar áreas clave como:

ERP y planificación de la producción

Mantenimiento predictivo y correctivo (GMAO)

Logística, WMS y cadena de suministro

Procesos de calidad y no conformidades

Compras, facturación y procesos administrativos

Integración OT-IT con otras áreas corporativas

Todo ello, con un enfoque modular que garantiza un retorno de la inversión rápido, medible y seguro, sin necesidad de grandes inversiones iniciales.

Impacto directo en los resultados del negocio

Las compañías que adoptan esta integración OT-IT conjunta pueden obtener beneficios tangibles desde las primeras fases de implantación:

Reducción significativa de costes administrativos

Mejora de la calidad y disminución de incidencias

Incremento del OEE y de la eficiencia operativa

Mayor agilidad y precisión en el cierre financiero

Eliminación de errores humanos en la gestión de datos

“Esta alianza nos permite ir más allá de la digitalización tradicional y ofrecer valor real al negocio industrial, conectando la fábrica con los procesos de gestión de nuestros clientes”, destacan ambas compañías.

Un paso firme para fortalecer su presencia en el mercado industrial

Con esta alianza, antites y HELIX Virtual Factory refuerzan su posicionamiento como socios tecnológicos estratégicos para la transformación de la industria, ofreciendo una propuesta conjunta diferencial que responde a las necesidades reales de fabricantes que buscan automatizar, acelerar y crecer.

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