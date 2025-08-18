Antonio Sánchez se incorpora a Viajes Canarias Europa como adjunto a la dirección general

(Información remitida por la empresa firmante)

Sánchez asume este cargo con el objetivo de reforzar la estrategia de crecimiento y consolidación de Viajes Canarias Europa. Fundada en 1991, VCE es una entidad turística especializada en la atención de turoperadores en los mercados de Alemania, Francia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza e Inglaterra entre otros

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de agosto de 2025. Desde el pasado mes de julio, Antonio Sánchez se ha sumado al equipo de Viajes Canarias Europa S.L. como subdirector General, convirtiéndose en la mano derecha de Arno Richartz, director general de la compañía. Con una sólida trayectoria en el sector turístico, Sánchez asume este cargo con el objetivo de reforzar la estrategia de crecimiento y consolidación de la agencia receptiva en Canarias.



Con más de una década de experiencia en la industria, Antonio Sánchez ha desarrollado su carrera en diferentes áreas del turismo, desde la gestión hotelera hasta la contratación turística en grandes turoperadores internacionales.



Su trayectoria comenzó en 2011 como subdirector del Vital Suites Residencia, Salud & Spa, tras realizar prácticas en Múnich durante casi dos años, pasando por distintos departamentos para comprender en profundidad el funcionamiento de un hotel. Posteriormente, se incorporó a Princess Hotels & Resort como subdirector de dos establecimientos: Taurito Princess y Mogán Princess.



En 2015 dio el salto a la agencia receptiva como contratador para Meeting Point Spain y, dos años después, fue reclutado por TUI, donde permaneció durante nueve años, consolidando su experiencia en contratación, gestión de relaciones y desarrollo de negocio en el sector turístico.



"Este cambio supone para mí un reto profesional que afronto con ilusión y compromiso. Confío en poder aportar a Viajes Canarias Europa mi actitud proactiva, orientada a resultados, y un profundo conocimiento del mercado turístico. Mi objetivo es contribuir al crecimiento de la empresa y al éxito de todo el equipo", afirma Sánchez.



En su nuevo cargo, Antonio Sánchez será un pilar clave en la toma de decisiones estratégicas junto a Arno Richartz, trabajando de forma conjunta para fortalecer la presencia de Viajes Canarias Europa en los mercados internacionales y mantener la excelencia en el servicio a clientes y turoperadores.



Sobre Viajes Canarias Europa



Viajes Canarias Europa, fundada en 1991, es una entidad turística especializada en la atención de turoperadores en los mercados de Alemania, Francia, España, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza e Inglaterra, entre otros. De forma destacada ofrece servicios para la contratación de hoteles, tanto para la venta de largo como a corto plazo. Otras cuestiones como reservas, transfer, asistencia por guías y venta de excursiones también pertenecen al paquete completo.



Con oficinas en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma y además delegaciones en La Gomera y en El Hierro, la infraestructura de la empresa cuenta con más de 110 personas contratadas en todas las islas.







