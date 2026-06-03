ANUA NOMBRA A KENDALL JENNER COMO SU PRIMERA EMBAJADORA GLOBAL DE MARCA

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca coreana de cuidado de la piel lanza una campaña global centrada en el sérum facial en spray PDRN Collagen Glow.

LOS ANGELES, 2 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Anua, la marca coreana de cuidado de la piel que ha revolucionado el mercado de la belleza en Estados Unidos, anuncia hoy a Kendall Jenner como su primera embajadora global. Junto con este anuncio, Anua lanza una campaña mundial centrada en su sérum facial en spray PDRN Collagen Glow, protagonizada por Jenner.

El momento elegido refleja el gran avance de Anua en el mercado estadounidense. En 2024, la marca fue nombrada la marca de belleza número 1 en TikTok Shop, logrando los mayores ingresos de una sola marca en TikTok Shop EE.UU., y obtuvo el reconocimiento de Amazon como una de las mejores marcas por su rendimiento en ventas en toda la plataforma tanto en 2024 como en 2025. Durante el Amazon Prime Day EE.UU. en julio de 2024, Anua ocupó el primer lugar en su categoría, con un aumento de ventas del 537 % interanual. Para 2025, la marca había superado los 500 millones de dólares en ingresos globales, siendo EE.UU. su mercado más grande, y había vendido más de 40 millones de unidades en 160 países. Hoy en día, Anua se vende en más de 20.000 puntos de venta en todo EE.UU., lo que subraya su rápida expansión desde el descubrimiento digital hasta la presencia minorista a nivel nacional.

Jenner ha estado abierta sobre sus rutinas de cuidado de la piel sencillas y constantes. Esa mentalidad coincide plenamente con la forma en que Anua aborda el cuidado de la piel: fórmulas que son suaves con la barrera cutánea, centradas en los ingredientes y diseñadas para obtener resultados reales. La campaña plasma esa conexión a través del spray PDRN, que forma parte de su rutina diaria.

"Descubrí el limpiador doble y ha transformado mi piel. También me encanta su sérum verde Azelaic y PDRN, que me da un brillo radiante. Soy una gran fan de sus productos", dijo Kendall Jenner.

El sérum facial en spray PDRN Collagen Glow, una bruma en cápsulas formulada con 2.000 ppm de PDRN (ADN de salmón) y ácido hialurónico. Este spray proporciona hidratación inmediata y un acabado luminoso y radiante, sin dejar residuos ni sensación pesada. Su fórmula ultrafina en cápsulas de aceite se absorbe rápidamente, se puede usar sobre o debajo del maquillaje y se ha demostrado clínicamente que mejora la hidratación de la piel en un 30,754 %, a la vez que reduce temporalmente la temperatura superficial de la piel. Apta para todo tipo de piel y no comedogénica, está diseñada para su uso diario en cualquier entorno.

La campaña, que se lanzará el 1 de junio de 2026 en plataformas digitales y redes sociales globales, muestra cómo Jenner utiliza el spray en su rutina diaria, desde la preparación matutina hasta los retoques durante los viajes y en el set de rodaje. El contenido se difundirá a través de los canales de Anua y las plataformas de Jenner como parte de una colaboración plurianual que incluye campañas globales y lanzamientos de productos.

"Estamos encantados de asociarnos con Kendall Jenner, un verdadero icono mundial. Su estilo de vida minimalista e intuitivo se alinea perfectamente con la filosofía de Anua de "tendencia y confianza", y esperamos compartir esta visión compartida con una audiencia global más amplia", dijo Yi Seonhyeong, consejero delegado de The Founders, Inc.

Para celebrar el lanzamiento, Anua dará vida a "Dew On The Go" con una experiencia pop-up inmersiva en el barrio Soho de Nueva York. Ubicado en 21 Greene Street, con acceso al público del 6 al 7 de junio. Inspirado en la tranquilidad y el romanticismo de una escapada de verano europea, el pop-up invitará a los visitantes a descubrir los productos y la marca que Kendall usa para lograr su piel radiante. Los visitantes experimentarán Anua a través de una serie de puntos de contacto sensoriales y dignos de fotografiar, que incluyen una recepción con bruma, momentos de descubrimiento de productos, un fotomatón, una "Fuente de Rocío", un Dew Café y una tienda de regalos.

Acerca de Anua:Fundada en 2019 por The Founders (consejeros delegados conjuntos Seonhyeong Lee y Changju Lee), Anua es una marca coreana de cuidado de la piel que ofrece soluciones específicas para una amplia gama de problemas cutáneos. Cada producto utiliza ingredientes naturales y dermatológicos cuidadosamente seleccionados, diseñados para brindar resultados visibles en todo tipo de piel. Las fórmulas de la marca se basan en ingredientes como la hoja de corazón, el melocotón, el PDRN y la ceramida de arroz, desarrolladas con un enfoque en la salud de la barrera cutánea, la eficacia y la accesibilidad.

Desde su llegada a Estados Unidos en 2022, Anua ha crecido más del 200 % anual y superó los 500 millones de dólares en ventas minoristas globales en 2025. La marca se vende en Ulta Beauty en todo el país, en Amazon y en anua.com, y continúa expandiéndose en Europa, Oriente Medio y Australia.

Instagram: @anua_global | TikTok: @anua_global | Web: anua.com

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