Se anuncia la lista de finalistas del Premio Global de Energía 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTEVIDEO, Uruguay, 30 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- La lista de finalistas del Premio Global de Energía 2024 incluye a 15 científicos de doce países y territorios: Bielorrusia, China, Hong Kong (China), Japón, la República de Chipre, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

"La amplia geografía de las solicitudes preseleccionadas subraya el estatus internacional del Premio, que es un punto de referencia reconocido para la investigación y el desarrollo en el campo de la energía. Debido a la amplia variedad y profundidad de los temas presentados, el Comité Internacional tendrá la oportunidad de seleccionar lo mejor de lo mejor", afirmó Rae Kwon Chung, premio Nobel y presidente del Comité Internacional del Premio Mundial de la Energía.

Los ganadores del Premio Global de Energía 2024 se elegirán durante una reunión cerrada del Comité Internacional del Premio que se celebrará en julio.

La lista corta del Premio Global de Energía 2024 incluye:

Energia convencional

1. Zi-Qiang Zhu, Reino UnidoDirector del Electrical Machines and Drives Research Group, University of Sheffield

2. Fei Duan, SingapurProfesor asociado, Escuela de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial, Universidad Tecnológica de Nanyang

3. Leonard Vasiliev, BielorrusiaJefe del Laboratorio de Medios Porosos, A.V. Instituto Lykov de Transferencia de Calor y Masa de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia

4. Abdulaziz Al-Qasim, Arabia SauditaJefe de Tecnología y Sostenibilidad del Hidrógeno Upstream, Saudi Aramco

5. Alexander Mikhalevich, BielorrusiaDirector, Instituto de Problemas Energéticos de la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia

Energía no convencional

1. Héctor D. Abruña, EE. UU.Profesor de Química de Emile Chamot, Cornell University

2. Issa Batarseh, EE. UU. Profesor Pegasus, director del Florida Power Electronics Center, University of Central Florida

3. Soteris Kalogirou, República de ChipreProfesor, Universidad Tecnológica de Chipre

4. Jinyue Jerry Yan, Hong Kong (China)Profesor de cátedra de Energía y Edificios, Universidad Politécnica de Hong Kong

5. Hongxing Yang, Hong Kong (China)Profesor, Universidad Politécnica de Hong Kong

Nuevas formas de aplicación de la energía

1. Amit Goyal, EE. UU.Director fundador, RENEW Institute, State University of New York at Buffalo

2. Mohammad Nazeeruddin, SuizaProfesor emérito, Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana

3. Minggao Ouyang, ChinaProfesor, Universidad de Tsinghua

4. Garri Popov, RusiaProfesor, director, Instituto de Investigación de Mecánica Aplicada y Electrodinámica, Instituto de Aviación de Moscú

5. Kouki Matsuse, JapónProfesor emérito, Universidad Meiji

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/se-anuncia-la-lista-de-finalistas-del-premio-global-de-energia-2024-302159792.html