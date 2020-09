Anunciados los ganadores de los Premios Breakthrough 2021 en ciencias de la vida, física fundamental y matemáticas (2)

Distinción: Por el trabajo en geometría aleatoria, particularmente en Liouville Quantum Gravity como límite de escala de triangulaciones aleatorias.

UrmilaMahadev Caltech (PhD University of California, Berkeley 2018)

Distinción: Por el trabajo que aborda la cuestión fundamental de verificar la producción de un cálculo cuántico.

LisaPiccirilloMassachusetts Institute of Technology (PhD University of Texas en Austin 2019)

Distinción: Por resolver el problema clásico de que el nudo Conway no se corta suavemente.

Acerca del Premio BreakthroughPor noveno año, el Premio Breakthrough, reconocido como "Oscars de las Ciencia", reconocerá a los mejores científicos del mundo. Cada premio es de 3 millones de dólares y se presenta en los campos de las Ciencias de la Vida (hasta cuatro por año), Física Fundamental (uno por año) y Matemáticas (uno por año). Además, se entregan hasta tres Premios New Horizons en Física, hasta tres New Horizons en Matemáticas y hasta tres Premios Maryam Mirzakhani New Frontiers a los nuevos investigadores cada año. Los premiados asisten a una ceremonia de gala diseñada para celebrar sus logros e inspirar a la próxima generación de científicos. Como parte del programa de ceremonias, también participan en un programa de conferencias y charlas.

Los Premios Breakthrough fueron fundados por Sergey Brin, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, Yuri y Julia Milner, y Anne Wojcicki. Los Premios han sido patrocinados por las fundaciones personales establecidas por Sergey Brin, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, Ma Huateng, Jack Ma, Yuri y Julia Milner y Anne Wojcicki. Los Comités de Selección compuestos por anteriores premios Breakthrough en cada campo eligen a los ganadores. La información sobre el Premio Breakthrough está disponible en breakthroughprize.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2913470-1&h=2317768253&u...].

